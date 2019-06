Una pésima costumbre (Columna: El torneo de Ascencio)

En Colombia es muy frecuente, demasiado en realidad, que para elogiar algo o a alguien se levante a palazos a otro. Ahora, tras la victoria de la Selección de Carlos Queiroz frente a Argentina, contundente, bien lograda, con gran fútbol y gran trabajo táctico, algunos comienzan a atacar a su antecesor, José Pékerman.

Lo mismo sucede, también con algunos, que para elogiar el gran nivel de Duván Zapata, su olfato goleador y el oportunismo para rematar y marcar, comienzan a atacar a Radamel Falcao García, el goleador histórico de la Selección Colombia. ¡Nada menos!

Pékerman cometió errores, y muchos, en sus seis años en la Selección Colombia. Pero a la gente no se le puede olvidar que, para bien o para mal, el argentino nos devolvió a un Mundial después de 16 años, nos llevó a la mejor figuración histórica de la Selección en la Copa del Mundo y luego, ya sin el mismo brillo y con algunas dudas de su trabajo, también clasificó a Rusia 2018.



Le dicen que no ganó nada, algo que habría que criticarles a todos los técnicos que pasaron por la Selección, salvo Francisco Maturana, que obtuvo una Copa América que, también, muchos subestiman. Maturana, a propósito, es otra de las víctimas de ese pensamiento tan obtuso de algunos.



Y ahora comienzan también a caerle a Falcao: que nunca le hizo gol a Argentina, que no solo hay que sentarlo sino que hay que borrarlo del equipo, como si su carrera, sus 34 goles en la Selección, hubieran sido de mentiras. Mesura.



Los grandes equipos se hacen respetando la historia y mirando qué puntos se pueden mejorar. Y en eso da ejemplo Queiroz, que no arrasó con todo sino que construyó sobre lo que había. Y ojalá pueda seguir en ese camino.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@josasc