'O país de futebol', de espaldas a la Copa (Último tango, opinión)

No importaba la escasa estirpe futbolera del rival -Catar-, una lenta e interminable caravana amarilla, azul y roja peregrinó hasta confluir en la plazoleta Roberto Gomes Pedrosa, a las puertas del estadio Cícero Pompeu de Toledo “Morumbí”. Pompeu de Toledo fue el presidente del Sao Paulo FC que impulsó su construcción, Morumbí es el barrio, del que toma el nombre, comarca elegante, de casas refinadas.

Y Pedrosa fue un futbolista sanpaulino que representó a Brasil en el Mundial de 1934. Estuvimos dos horas allí en la entrada del coloso previo al triunfo colombiano sobre la Vinotinto de Asia. Un tópico nos llamó la atención: absolutamente todas las personas que llegaban al estadio eran colombianas. Al final se registraron 22.079 pagantes y unos 1.500 más en el sector VIP con entradas de protocolo. Nos animamos a decir que el 95 por ciento o incluso más eran compatriotas de Botero y García Márquez. Y venidos del exterior. Desde luego, nadie había de Catar (aunque su federación se encargó de regalar camisetas, sombreros y finas bufandas con los colores borravino a centenares de hinchas colombianos). Tampoco se advirtieron de otros países sudamericanos. Lo llamativo es que no había brasileños. Lo comprobamos también en Salvador: es virtualmente nula la presencia de torcedores locales en los partidos donde no juega Brasil.



No deja de ser insólito. Uno se pregunta: ¿dónde están los aficionados locales…? ¿Qué sentido tiene entonces jugar la Copa América aquí si los brasileños no van a estar presentes…? Naturalmente, han concurrido -no mucho- a los juegos de la Canarinha. Vinieron 46.342 aquí mismo a Morumbí para el estreno de los de Tite ante Bolivia (69 por ciento de ocupación) y 39.622 frente a Venezuela (79 por ciento). Ningún estadio lleno en los primeros diez partidos.



La falta de público en los estadios quita encanto a la Copa. No es un tema menor. Ver once mil o doce mil personas en un coloso como el Maracaná no emociona, más bien tiene gusto a fiasco. Hay algunas explicaciones. Una es el precio de las entradas, de entre 92 y 125 dólares, alto. Otro, en el caso de los partidos de Brasil, es la ausencia de Neymar. “La mayoría de los hinchas va con la camiseta de Neymar, y él no está, eso resta interés. Y además de la falta del ídolo, este equipo de Brasil no tiene gancho, no conmueve”, dice Fernando Niembro, compañero de ruta en este torneo. Pero la más importante es que falta pasión. Entre los brasileños, esta Copa al menos, ha despertado cero entusiasmo. San Pablo, un conglomerado humano de 22 millones de habitantes, no aportó un espectador al juego Colombia-Catar. Por la vuelta de la rueda, a Brasil le tocaba la Copa; perfecto, es una decisión democrática. Pero ya sabemos que no concita adhesión. También vale preguntarse por qué hacerlo en estas grandes urbes como Río, San Pablo, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, ciudades desinteresadas. En ellas no se ve el menor indicador de que aquí se esté jugando tan magno certamen. Acaso hubiese sido mejor idea llevar los partidos al interior, a centros más pequeños y acaso más ávidos de ver fútbol importante en vivo.



Y una pregunta que nos hacemos hace muchos, muchos años: ¿es de verdad Brasil un país apasionado por el fútbol…? ¿Está bien rotularlo como “O país do futebol”…? Compartimos vuelo con Enrique Camacho, presidente de Millonarios y exquisita persona; coincidimos al ciento por ciento: nunca vemos dos brasileños en una esquina, en un café, en el ámbito laboral conversar de los partidos, protestar por Tite o por lo que fuera. No se habla de fútbol aquí. No es tema cotidiano. Es el país que mejor fútbol ha jugado y mejores futbolistas ha tenido en la historia, sin duda. Pero falta el folclore que rodea este deporte en Argentina, Colombia, Uruguay, donde es tema nacional los 365 días.



Puede que acontezca lo de Argentina, donde la gente es mucho más apasionada por su club que por su selección, pero, aún así, en la Copa América de 2011 en Argentina se dio una altísima afluencia de público con una media de 33.947 por partido.



Es cierto también que el fútbol se está tornando, cada vez más, un espectáculo televisivo. Verlo en la casa, en una pantalla de 55 pulgadas, en 4K, transmitido con veinte cámaras y varias repeticiones de cada jugada relevante o polémica, es infinitamente más cómodo que ir al estadio cuatro horas antes (y volver dos después), cuidarse de no tener un problema de inseguridad, de que no llueva, etcétera. Eso, sin contar lo económico.



Vale destacar que colombianos y argentinos están salvando el torneo. Argentina, con una selección paupérrima, vendió 35.265 boletos ante Paraguay. Y había apenas un puñado de hinchas paraguayos presentes.



Aún queda la fase final, pero hasta ahora los brasileños le han dado la espalda al torneo.



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK