Le respondieron a Messi: 'Tenemos 5 estrellas y ninguna fue robada'

A los jugadores de Brasil les llegaron las declaraciones de Messi sobre un supuesto favorecimiento para que ganarán la Copa América y en medio de su celebración por conseguir el título del torneo se acordaron del jugador argentino.

"Es difícil comentar eso porque a veces cuando uno sufre una derrota intenta restar peso a su propia responsabilidad y culpa a los otros. Él no lo dijo por maldad, pero lo dijo. Salió de su boca", afirmó Thiago Silva.

El tono parecía calmado, el de un ganador de la Copa, pero el defensor no pudo dejar pasar de largo las acusaciones. "Hay que respetar la historia. No es en vano que tenemos cinco estrellas y ninguna fue robada. Eso fue fruto de un trabajo colectivo. No solo de la defensa. Creo que el ataque hizo un gran trabajo defensivo y por esto sólo sufrimos un gol en toda la Copa América", dijo.

¿A qué se refirió? Al Mundial de 1986 –el gol con la mano de Maradona (la mano de Dios)- contra Inglaterra o a la Copa del Mundo de 1978, título en medio de la dictadura del gobierno argentino. Solo lo sabe Thiago Silva…



