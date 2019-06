Paraguay recupera piezas importantes para un partido clave

Ante la oportunidad de mantenerse vivo en la Copa América luego de empatar ante Catar por 2-2 en su primer partido, Paraguay llega al juego frente a Argentina con sus jugadores recuperados y listos para sumar tres puntos en la segunda jornada del grupo B.

El centrocampista paraguayo Rodrigo Rojas, que sufrió un traumatismo en el codo del brazo izquierdo durante el partido frente a Catar, se entrenó con normalidad este martes en Belo Horizonte y estará disponible para jugar contra Argentina.



El entrenador argentino Eduardo Berizzo contó con sus 23 futbolistas en perfecto estado de forma. El duelo del miércoles en el Mineirão es vital tanto para los paraguayos, que suman un punto, como para los argentinos, que tienen cero unidades tras su derrota ante Colombia.

Para este encuentro, Berizzo recuperó también a su capitán, el central Gustavo Gómez, que no pudo jugar en el estreno por una sanción, por lo que debería formar pareja titular en el eje de la defensa con Fabián Balbuena, lo que dejaría fuera a Júnior Alonso o a Santiago Arzamendia.



Gómez destacó que cada uno de los futbolistas guaraníes está mentalizado en hacer un gran partido esta noche.



“Nosotros vamos a entrar a jugar con mucha actitud, a tratar de meter mucha intensidad al partido, y ojalá se nos dé un resultado positivo”, aseveró el capitán de la Albirroja.



Al ser consultado sobre la posibilidad de que Lautaro Martínez reemplace a Sergio Agüero en la formación de Argentina, Gómez fue prudente.



“Los dos juegan en equipos importantes, son muy buenos jugadores, y Argentina tiene un plantel enorme. Nosotros estamos trabajando para tratar de contrarrestar eso”, indicó.



Sobre el empate con Catar, Gómez solo atinó a decir que “de los errores se aprende. Hay que tratar de mejorar el manejo del partido”.



También parece probable que el ‘Toto’ Berizzo intente robustecer el centro del campo con un jugador de contención, que podría ser Richard Sánchez, en lugar de Celso Ortiz o de Rojas. En la delantera, el extremo Derlis González podría tener su oportunidad.

Eduardo Berizzo calificó el empate ante los asiáticos como decepcionante y dijo que él era responsable de que el equipo no haya jugado bien.



“En la posesión no tuvimos un medio campo capaz de manejar el balón con criterio. Nos costó, se nos escapó el partido de las manos en unos minutos”, precisó Berizzo.

Con el técnico coincidió el centrocampista Derlis González, quien dijo que se fueron del Maracaná de Río de Janeiro con un sabor amargo.



“No supimos aprovechar la ventaja, estos son partidos claves, te pueden dejar fuera del torneo, pero ahora ya debemos pensar en lo que viene”, indicó.



Al inicio de la sesión, tuvo lugar un intercambio de camisetas entre el vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Javier Díaz de Vivar, y el director de fútbol del Cruzeiro, Marcelo Djian, que posaron junto al director deportivo de la Albirroja, Justo Villar, con dos camisetas de ambos conjuntos.



La selección paraguaya espera obtener una victoria, pues todo puede definirse en la tercera y última jornada del grupo B, que será este domingo. Argentina jugará ante Catar, y Paraguay se medirá con Colombia.



