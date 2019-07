Una Copa América que deja quejas, pocos goles y mucho para mejorar

Pasaron 26 partidos, 59 goles y muchas polémicas. La edición 46 de la Copa América ya es historia y, como cada vez que se disputó el torneo en suelo brasileño, la selección local se coronó campeona. La sequía, otra vez, será corta: el año entrante volverá el torneo, por primera vez en sede compartida, Argentina y Colombia. Este es el balance de la Copa.

El protagonista, para bien y para mal

El VAR apareció por primera vez en la Copa América tras haber dejado un buen balance en el Mundial de Rusia 2018. Pero su aplicación ‘a la suramericana’ en este torneo hizo que muchos de los que alabaron su rendimiento hace un año hoy estén cerca de aborrecerlo. Aunque la idea es que el juez central sea el que decida y el VAR, un respaldo, muchas veces los árbitros se dejaron manejar desde arriba. “El equipo VAR no decide nada. Solo recomienda. Todo es decisión del árbitro. Debe ser el líder. Tengo certeza de que es una herramienta muy buena, extremamente positiva. Pero lo manejan personas y cometen sus fallos. Es error decir que el VAR decide”, había dicho Wilson Seneme, el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, en Bogotá en octubre del año pasado, cuando se usó por primera vez en Colombia.



Las quejas, además del criterio, pasan por el tiempo que se toman para tomar una decisión. En la primera ronda, según el propio Seneme, fue de 2 minutos y 26 segundos. Mucho tiempo. En los torneos Fifa (incluyendo el Mundial femenino que también terminó ayer), las decisiones fueron mucho más rápidas.

El promedio de gol

En Brasil 2019 se marcaron exactamente los mismos goles que se convirtieron en Chile 2015: 59, para un promedio de 2,29. No es muy alto: en la Copa América Centenario 2016 fue de 2,84, y en la de Venezuela 2007, de 3,31. De hecho, en la era moderna, de 1987 a la fecha, solo hubo dos torneos con menos goles: Brasil 1989, con 2,12, y Argentina 2011, con 2,09. La mitad de los participantes marcó en promedio un gol o menos: Japón, Paraguay, Venezuela, Catar, Ecuador y Bolivia. Como para revisar.

La polémica

Tiene que ver, cómo no, con el VAR. O mejor, con no haberlo usado. “Ha habido transparencia y justicia en el campo de juego, y ese es el objetivo del VAR”, declaró Seneme tras la primera fase. De ahí en adelante lo hicieron quedar muy mal. Sobre todo, el ecuatoriano Roddy Zambrano, en el partido entre Brasil y Argentina. Dejó de pitar, y de revisar, al menos un penalti muy claro, un codazo a Nicolás Otamendi. Y de paso le dieron piso a que Argentina protestara y así pudiera desviar la mirada de su eliminación.

La figura

Tiene hoy 36 años pero ningún equipo por no renovar contrato con el París Saint-Germain. Sin embargo, corrió como si fuera su primera Copa América. Y era la quinta. Dani Alves corrió, marcó, anotó un gol, dejó el alma en la cancha y ahora tiene un segundo título en el torneo, luego del que ganó en Venezuela en 2007. De ese equipo solo quedaba él. “Dije antes que el capitán de nuestro barco es Tite (el técnico). No soy yo, no es ningún jugador. Simplemente yo represento a todos los jugadores”, declaró. “He tenido la honra de levantar la copa en homenaje a nuestros jugadores, que lucharon bastante para estar aquí y conseguir el objetivo”, agregó. Qué falta le hizo Dani Alves a Tite en Rusia...

El fútbol que se vio

El sistema del campeonato les da ventajas a los equipos defensivos. Y eso hizo que un equipo que solo consiguió dos puntos en la fase de grupos, Paraguay, llegara a la segunda ronda. La verdad es que hace rato, el talento viene perdiéndose en Suramérica. No hubo un gran volante creativo (véase equipo ideal), no hubo un gran goleador (Everton, el máximo artillero del campeonato, solo convirtió tres). Y eso que algunos técnicos apostaron a jugar con tres delanteros, como Tite, como Carlos Queiroz, el portugués que dirigió a Colombia en el torneo. Al primero le salió perfecto: pese a dos 0-0 con Venezuela y Paraguay, salió campeón. Al segundo le quedó el consuelo de la valla invicta para la estadística, porque Colombia quedó por fuera en cuartos de final.

Las asistencias a los estadios

La gran afluencia de público a los estadios en las semifinales y en la final disimuló el tema un poquito, pero, en general, esta vez en Brasil no hubo un gran ambiente alrededor de la Copa América. El promedio general de asistencia de este torneo fue de 32.634 espectadores. Hace tres años, en Estados Unidos, el promedio fue de 46.460 espectadores.



En Chile 2015 fue de 26.151, pero los estadios eran mucho más pequeños. Hubo siete partidos con menos de 20 mil espectadores y dos por debajo de los 10 mil: Ecuador vs. Japón (9.729) y Bolivia vs. Venezuela (8.091). El consuelo: el partido de ayer, la final entre Brasil y Perú, dejó récord de recaudación para un partido de fútbol en ese país: 38,7 millones de reales (32.465 millones de pesos).

Los invitados

Tanto Japón como Catar llegaron al torneo con equipos que estaban aprendiendo. El primero, con una base sub-23, pensando en los Olímpicos de 2020, en los que serán locales: su promedio de edad era el más bajo de los 12 participantes (22,4 años). El segundo, buscando compararse para saber en qué estaban, con miras al Mundial de 2022. Con 25,2 años de promedio, eran el segundo equipo más joven. Como aporte al nivel del torneo, muy poco. Para ganar experiencia, mucho mejor.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc