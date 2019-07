Las reacciones de la prensa ante un nuevo fracaso de Messi y Argentina

Y esta vez tampoco fue para Lionel Messi. Argentina cayó 2-0 contra Brasil en la instancia semifinal de la Copa América que se jugó este martes. El anfitrión esperará rival para la final mientras que la 'albiceleste', con decepción, preparará su partido por el tercer lugar de la competencia.

El descontento de la prensa con la Selección Argentina en la Copa, curiosamente, inició con el partido que Messi y los demás disputaron contra Colombia por la primera fecha del torneo. En ese entonces la mayoría de medios deportivos señaló la derrota de la 'albiceleste' como el regreso de la 'maldición' de Lionel Messi cuando juega con su selección.



Las portadas de los diarios mostraban el rostro de decepción del cinco veces balón de oro; una situación que se repite tras el aparatoso partido contra Brasil.

Así tituló el diario 'As' la derrota de Argentina. Foto: As.com

"Messi revive sus pesadillas y Brasil elimina a Argentina", tituló el diario 'As' luego del pitido final y la eliminación de los dirigidos por Lionel Scaloni. El técnico ha sido discutido desde su llegada al banquillo y, tras el nivel mostrado por sus jugadores en la Copa América, las críticas aumentaron.

El VAR ¿héroe o villano?

Una de las mayores críticas de varios medios se centró en la ausencia del videoarbitraje durante el encuentro, pues, según señalan rotativos como 'Clarín', dos jugadas eran presuntos penales y nunca se revisaron.



La primera que se señala es una caída de Sergio 'El kun' Agüero mientras construía una pared para llegar al área. "¿Para qué nos dan una charla de una hora y media sobre el VAR si después no lo usan?", declaró el jugador ante los micrófonos luego del partido.



Pero 'El kun' no fue el único que explotó con las presuntas decisiones erróneas: el mismo Messi aseguró que "se cansaron de cobrar boludeces y hoy no fueron al VAR" como reseña el diario 'Olé'.



La otra acción fue durante un tiro de esquina en el cual Arthur, volante brasileño del Barcelona, empuja al defensor Nicolás Otamendi. "Ah, el VAR (...) Eso fue penal muy claro de Arthur a Otamendi", escribió el periodista deportivo Daniel Arcucci en su cuenta de Twitter.



Nicolás Tagliafico, defensor titular de Argentina durante la Copa América, interrumpió al periodista Marcelo Benedetto, de Fox Sports, cuando este le preguntaba sobre el arbitraje del partido. "Del árbitro no opino, que se encargue la FIFA", afirmó.

Foto: Clarin.com

Messi, otra vez a la hoguera

Como en ocasiones anteriores, Lionel Messi es una de las figuras más utilizadas por la prensa en el momento de hablar de la Selección Argentina. Ya sea para triunfos o, como en este caso, para las derrotas. "Con Messi o sin él, el guion del clásico siempre lo firma Brasil", tituló 'La Nación' y añadió, también, las declaraciones de 'La pulga' contra el VAR.



'Mundo Deportivo' tituló: "Brasil prolonga el calvario de Argentina y Messi", además, reseñó unas particulares declaraciones hechas por Scaloni -el otro Lionel señalado en la derrota-: "por meritos, Argentina mereció pasar a la final".

Así tituló 'La Nación' la derrota de Argentina. Foto: lanación.com

'A levantar la cabeza'

"A los más jóvenes les dije que levanten la cabeza, que no tienen nada que reprocharse", aseguró Lionel Messi a los micrófonos tras el final del partido. "Estamos orgullosos porque dejamos todo en cada pelota y se formó un grupo increíble" dijo Lautaro Martínez, delantero que compartió 'dupla de área' con Sergio Agüero.



En las dos ediciones anteriores de la Copa América -Chile 2015 y Centenario 2016- Argentina llegó a la final y en las dos ocasiones perdió contra Chile (Selección que sigue en carrera y podría alcanzar el tricampeonato).



Hace 26 años la 'albiceleste' alzó su último título de Copa, venciendo a México el 4 de julio de 1996 en el Estadio Monumental de Gayaquil, en Ecuador.



Esta vez tampoco fue, Lionel.

Esta vez tampoco fue, Lionel. Foto: Douglas Magno / AFP

