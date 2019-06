Una Paraguay renovada se mide contra un trabajado Catar

El nuevo Paraguay de Eduardo Berizzo debuta este domingo en la Copa América de Brasil-2019 contra Catar, el campeón de Asia, una selección al que el técnico argentino respeta tanto como a sus próximos rivales, Argentina y Colombia.

"Nuestro mayor respeto, el mismo que le tendremos a Argentina y a Colombia", las dos favoritas del Grupo B, aseguró el 'Toto' Berizzo este sábado en rueda de prensa en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro, donde guaraníes y cataríes.

"Reafirmar nuesta identidad"



Berizzo, de 49 años y en el cargo desde febrero del año pasado, ya avisó que su trabajo apuesta a las clasificatorias sudamericanas para Catar-2002, en busca de volver a depositar a la selección paraguaya en un Mundial, tras no poder clasificar a Brasil-2014 y Rusia-2018.



"Nos encontramos en un inicio de un proceso donde debemos reafirmar en esta competición nuestra identidad y lo intentaremos plasmar a partir de mañana", declaró el técnico de la Albirroja. Descartó considerar a Paraguay favorito en el encuentro del domingo contra Catar, campeón de Asia y anfitrión del Mundial de 2022.



Junto a Japón, la selección 'escarlata' fue invitada a disputar esta edición -y la del 2020- del torneo continental y es considerada por muchos como una de las más débiles. "Es un rival que repliega, que contragolpea muy bien, que puede diferentes esquemas y que tiene un gran ataque", dijo.



"Me gustaría comenzar con el pie derecho en la Copa América. Una victoria traería más confianza a nuestro grupo y una alegría para nuestra gente", dijo el portero. "Hablo seguido con él ('Gato' Fernández), me pide que juegue de manera tranquila para contribuir con el equipo", agregó.

Todo para aprender

"Jugar en la Copa América será un desafío enorme, porque no estamos acostumbrados a jugar contra selecciones sudamericanas, pero mis jugadores están confiados en que podran dar lo mejor", explicó recientemente el entrenador de Catar, el español Felix Sánchez.



Y es que el campeón de Asia, que también participará en la Copa América de 2020, que organizarán en forma conjunta Argentina y Colombia, casualmente sus próximos rivales en Brasil-2019, llega con la misión de adquirir experiencia con un plantel que apenas supera los 20 años y que todos juegan en la Liga local de cara a 'su' Mundial de 2022.



"Hablar de posibles resultados no es fácil", admite Sánchez, que dirige a Catar desde julio de 2017 tras sustituir al uruguayo Jorge Fossati que fracasó en el intento de llevar a Catar al Mundial de Rusia-2018. "Tenemos tres rivales muy duros, pero de lo que estoy seguro es que tras ese torneo seremos mejor equipo", agregó el español, de 43 años y que ya renovó su contrato como seleccionador catarí hasta 2022.

Somos campeones de Asia"

El centrocampista Abdulaziz Hatim, del Al-Gharafa catarí, aseguró en Rio de Janeiro que llegaron a Brasil a demostrar por qué son los actuales campeones de Asia: "Llegamos como ganadores de la última Copa de Asia (en febrero) y esperamos que el equipo lo acredite, pese a la dificultad y la dureza de nuestro grupo".



Catar derrotó sorpresivamente en la final de la Copa de Asia de selecciones al favorito Japón, el otro invitado en la Copa América de Brasil-2019. Hatim señaló que la derrota contra Brasil en el partido amistoso disputado el pasado 5 de junio "no nos va a quitar las ganas de demostrar que lo podemos hacer mejor que el 2-0 que señaló el marcador".

Alineaciones probables:

Paraguay: Junior Fernández - Juan Escobar, Fabián Balbuena, Bruno Valdez, Iván Torres - Oscar Romero, Rodrigo Rojas, Celso Ortíz, Miguel Almirón - Oscar Cardozo y Juan Iturbe. DT: Eduardo Berizzo.



Catar: Saad Al Sheeb - Karim Hassan Abdel, Salem Al Hajri, Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Tarek Salman - Hatim Abdelaziz, Hasan Khalid, Assim Madibo, Akram Afif - Almoez Ali. DT: Felix Sánchez.



Árbitro: Diego Haro (PER)



AFP