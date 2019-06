Meluk le cuenta… (Ni triunfalismo ni conformismo)

Poder contra poder. Un pulso de brazos fuertes y fibrosos con las camisas remangadas: ¡un mano a mano de fuerzas equilibradas! Así está planteado el duelo de esta noche entre Colombia y Chile por la clasificación a la semifinal de la Copa América o para salir del Arena Corinthians directo a la puerta de salida del muelle internacional del aeropuerto de Sao Paulo. Es un partido que no admite grises: la verdad, tajante, pasa por el blanco o el negro de la victoria o la eliminación. Dura es la realidad.

De un lado está Colombia, con su juego de bloques de presión en campo rival y de defensa cerrada en terreno propio, de velocidad de ataque y retroceso, de pases largos y profundidad en las bandas, y de piernas de acero en la mitad de la cancha. Así espera repetir su dosis de triunfo: fueron tres en la primera ronda. Unas victorias que, así suene crudo, pues ya no cuentan.



Del otro, Chile, con su medio campo potente y talentoso, con su idea de tener la pelota, su ferocidad defensiva y su amenaza de efectividad de gol; espera repetirle las eliminaciones que ya le ha recetado en tres duelos directos en la Copa.



En un choque de poder a poder como este no cabe el triunfalismo. Y tampoco, el conformismo. Si es una lucha de fuerzas equilibradas, pues claro que se puede lograr un resultado que, como ya dije, será la medida rotunda y definitiva para ambos.



En Colombia se habla desde el mismo plantel de una generación de futbolistas brillantes que “ya merece ganar algo”, porque el fútbol colombiano, según gritan unos triunfalistas y algunos oportunistas, no se puede quedar con empatarle a Inglaterra y caer en penaltis en octavos de final de un mundial o por ser eliminada por Brasil en cuartos de final de una Copa del Mundo, o por ser tercera en una Copa América.



Este jueves, el técnico Carlos Queiroz , que por fortuna aún sigue de luna miel en Colombia, dijo que la Selección estaba en esta Copa América para ganar o para crecer. No sé por qué me acordé de Javier Álvarez, que cuando fue el entrenador de la Selección, dijo:



“Estamos creciendo” y terminó por eso en la hoguera.

Ni triunfalismo ni conformismo. Colombia no es menos que Chile y Chile no es más que Colombia.



¡Vamos, pues!



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta