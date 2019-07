El padre de la derrota y sus cómplices... (Opinión)

Claudio Tapia estaba precedido por los peores antecedentes. Su primera acción de gobierno, como flamante mandamás de la AFA , fue despedir a Edgardo Bauza a través de un plan desestabilizador. Enseguida contrató a Jorge Sampaoli, lo presentó como el mejor entrenador del mundo y le firmó un contrato por cinco años., pero a los 14 meses también lo echó. No sin antes asfixiarlo con la misma estrategia del desgaste. Lionel Scaloni , que había decidido permanecer en la órbita de la AFA pese a que su jefe Sampaoli había sido destratado, dirigía al Sub 20 en el torneo de L'Alcudia cuando Tapia lo anunció como entrenador interino de la mayor. Pudo negarse Scaloni porque su hoja de ruta no lo habilitaba para semejante travesía, y para poner en evidencia el arrebato del presidente, pero aceptó.

Varios dirigentes le sugirieron a Tapia que para esos seis partidos que la selección debía afrontar después del derrumbe en Rusia y hasta fin de año, era mejor apoyarse en Jorge Burruchaga, técnico de carrera y, entonces, manager de la selección. No. Tapia elevó a Scaloni. Era barato y obediente. ¿Por qué se había quedado Scaloni? Entendía que trabajar con el Sub 20 sería una buena escuela para su embrionaria trayectoria, que solo registraba pasos como técnico de las infantiles de Mallorca y analista de videos de Sampaoli en Sevilla y en la selección.



El 'Gringo' de Pujato cumplió los seis partidos sin turbulencias y abrió una imprescindible renovación generacional. Y sus posibilidades de resistir fueron creciendo en la medida que los entrenadores de relieve, como Martino, Simeone, Pochettino, Gallardo o Pekerman, de ninguna manera deseaban asociarse con la administración Tapia. Entonces, a fin de año, Scaloni fue confirmado como director técnico principal. Una determinación inconveniente que entonces cuestionó LA NACION. La mayoría de los dirigentes ni alzaron la voz, agotados del personalismo de Tapia. Buscaron desentenderse para blindarse de futuras esquirlas. De todos modos, hoy no pueden librarse de sus culpas porque por acción u omisión también son responsables. Scaloni otra vez tuvo una fundacional oportunidad para barnizar de sensatez la situación y retornar al Sub 20, su plan original. Hubiese sido un gesto de sinceridad y, nuevamente una ocasión para exponer a un presidente precipitado. Pero aceptó.



Más allá del coraje y la vergüenza deportiva de anoche, Scaloni es el responsable de haber abandonado la identidad que durante el segundo semestre de 2018 había intentado inyectarle a la selección. Y de sus giros desconcertantes durante la Copa América. Se lo devorarán sus demonios internos, sus malas lecturas estratégicas y otros pícaros que se frotan las manos.Pero el padre del derrumbe es Claudio Tapia. Convendría que no vuelva a tener la última palabra, su curriculum lo desautoriza. Sin perder de vista que varios dirigentes ahora sonríen porque deseaban este tropiezo. Una derrota que marchita a Tapia, también jaqueado por la grieta AFA-Superliga y los reiterados escándalos en los torneos del ascenso.



¿De aquí en adelante pensará involucrarse esta clase dirigente mezquina y acomodaticia? La misma que acaba de negarle varios futbolistas a Fernando Batista para participar de los Juegos Panamericanos de Lima. La selección reclama conocimiento y experiencia. Los dirigentes tendrían que abrazarse a una generosidad desconocida. El fútbol argentino posterga un debate profundo que dispare una nueva era. Con una AFA colegiada, moderna y transparente. Este cuerpo dirigencial no sirve, por cómplice o distraído. O desinteresados, porque la selección no importa. La AFA siempre persigue la rastrera ilusión de que un éxito los convierta en príncipes. Sapos, al fin.



CRISTIAN GROSSO

LA NACIÓN

GDA