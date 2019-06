¿Debería hacer cambios la Selección Colombia contra Catar?

Equipo que gana no se toca, dice una frase popular del fútbol. Es cierta, porque los ganadores merecen repetir, seguir en la titular, y así se afianzan movimientos, esquemas, solidaridades. Pero hay excepciones. Colombia tuvo un gran partido contra Argentina, sus titulares merecerían repetir mañana contra Catar, pero en una competición tan corta y exigente hay que pensar en variantes, para oxigenar, para cuidar, para reforzar.

En Sao Paulo, donde entrena Colombia desde ayer, ya se tejen especulaciones respecto a los eventuales cambios que podría tener el equipo para su segundo juego en la Copa América.



Al técnico Carlos Queiroz le gusta la continuidad, lo demostró cuando alineó contra Argentina a casi los mismos 11 del amistoso contra Perú (menos a Barrios, que no fue titular en Lima), anticipó que no iba a haber sorpresas, y no las hubo. Sin embargo, ahora hay circunstancias que lo podrían poner a pensar en eventuales variantes, porque ya no está Muriel, porque Barrios está tocado y porque otros piden oportunidad.

Primer ajuste

A la ya conocida y obligada salida de Luis Fernando Muriel por su lesión de rodilla, se espera este sábado la muy segura presencia de Roger Martínez, figura contra Argentina con un gol y reemplazo natural de Muriel. Ese sería el primer ajuste en la nómina titular, y el único que parece confirmado. Pero podría haber más. Por ejemplo, la gran incógnita pasa por el medio campo, donde Wílmar Barrios podría ser baja por precaución. El volante recibió un golpe en la rodilla en el partido del sábado que no fue de gravedad, pero que lo podría dejar fuera del juego de este miércoles por cautela.



Este lunes, Barrios comentó: “Fue una jugada en el segundo tiempo. Recupero la pelota y en ese momento la rodilla se va. Cayó el peso del cuerpo sobre ella. Aguanté hasta el final. Hicimos exámenes y estamos tranquilos. No hay nada. Fue como a la hora de caer y se movió la rodilla. Estamos recuperando y quedan dos días más”. Sin duda, quiere jugar como sea.



El diagnóstico de Barrios fue un trauma de su rodilla en hiperextensión sin mayores consecuencias. Al jugador tuvieron que hacerle una resonancia para descartar que el golpe fuera peor.

Posibilidades abiertas

Si bien es cierto que contra Catar puede ser el partido de la clasificación, también se sabe que es un rival que podría darle pie al DT para hacer algunos movimientos que no afecten el funcionamiento del equipo. Por ejemplo, está abierta la posibilidad para que le llegue el turno a Santiago Arias en la lateral derecha: finalmente él era el dueño de la posición, aunque Stefan Medina cumplió a cabalidad. Una buena inquietud para el DT.



En la defensa, el que espera oportunidad es Cristian Zapata, el experimentado zaguero que por ahora no parece tener cabida ante la gran presentación de Mina y Sánchez. Sin embargo, es una carta importante que tiene el DT si quisiera cuidar a uno de sus zagueros principales.



Pero si hay alguien que espera su momento de ser inicialista es Duván Zapata, autor de un gol contra Argentina. El gran problema que tiene Zapata es que el puesto al que aspira es el de Falcao, y así el Tigre no haya anotado el sábado, pesa su ascendencia en el equipo. Sin embargo, Zapata está motivado por el gol que anotó ante Argentina. “Todo lo que viví en Atalanta estoy tratando de vivirlo acá, con la Selección”, manifestó Zapata el sábado.



PABLO ROMERO

Enviado especial de EL TIEMPO

Sao Paulo

En Twitter: @PabloRomeroET