El loco reglamento de la Copa América a partir de cuartos de final

El reglamento de la Copa América muestra una incongruencia en caso de que un partido termine en empate a lo largo de los 90 minutos. La definición no será igual en todas las fases del torneo.

Hasta 2011, en todas las fases de eliminación directa había alargue en caso de empate en los 90 minutos. En las dos últimas ediciones del torneo (Chile 2015 y la Copa Centenario 2016 en Estados Unidos), en las fases de cuartos de final y semifinal, cuando el partido terminaba empatado, se iba directamente a lanzamientos desde el punto penalti. Solo en la final se jugaba prórroga.



Para esta edición del certamen, la reglamentación cambió: en cuartos de final no habrá alargue: si hay empate, se va directo al desempate desde el punto blanco. Pero sí hay prórroga en la semifinal y en la final.



No es el único torneo de Conmebol en el que se presenta esta incongruencia en el reglamento. En las copas Libertadores y Suramericana, en las fases de eliminación directa, se aplicaba la regla del gol visitante y no había alargue. En la final, en cambio, había prórroga.



Cabe recordar que este año las dos finales de los torneos continentales se jugarán en cancha neutral. Habrá alargue en caso de empate en los 90 minutos.



DEPORTES