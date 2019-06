‘El nivel de Ospina en la Selección es un caso atípico’: Óscar Córdoba

Fue tan parejo lo que hizo la Selección Colombia en su debut en la Copa América, con un contundente triunfo por 2-0 frente a Argentina, que hasta David Ospina respondió cuando lo exigieron, en un momento difícil del partido, cuando aún estaban 0-0. Y pocos repararon en ello, o no le dieron tanta importancia al asunto.

Cada vez que Colombia enfrenta a Argentina, muchos sacan del baúl de los recuerdos el famoso 5-0 del 5 de septiembre de 1993, cuando el equipo que dirigía Francisco Maturana ganó, gustó y goleó para clasificar directamente al Mundial de Estados Unidos 1994 y, de paso, mandar a Argentina a jugar un repechaje contra Australia. Pero ese día, el baile del segundo tiempo y la goleada hicieron olvidar que el portero Óscar Córdoba tuvo momentos de apremio, en los que respondió con mucha solidez.

Ni siquiera el propio Córdoba, hoy panelista de Fox Sports, cayó en cuenta de ese detalle. “Realmente, no me hizo recordar ese momento. Ahora que me haces referencia, de pronto sí, pero fue que Colombia jugó tan bien en el primer tiempo que casi que lo de David se vuelve anecdótico.



El rendimiento de todo el equipo fue tan parejo que como que no desentonó nadie”, opinó Córdoba, y recordó: “En el primer tiempo del 5-0, nosotros tuvimos un partido hasta sonso; casi no atacamos a Argentina, llegamos dos veces y marcamos un gol. Esta vez, Colombia siempre estuvo encima, solo en el segundo tiempo tuvo algún apremio”.

Óscar Córdoba, posando con el equipo nacional, los titulares del 5-0 sobre Argentina.. Foto: Guillermo Torres / Archivo EL TIEMPO

Antes de la Copa América, había algunas dudas sobre lo que podría mostrar Ospina, que no fue titular indiscutido en la actual temporada en el Nápoles. Sin embargo, a pesar de que no es la primera vez que le falta continuidad, Córdoba asegura que Ospina siempre ha respondido con la Selección.



El de Ospina es un caso atípico. Lo normal, y más en este puesto tan complicado, es que siempre esté jugando, que sea figura, que tenga minutos en la cancha y también coma goles FACEBOOK

“El de Ospina es un caso atípico. Lo normal, y más en este puesto tan complicado, es que siempre esté jugando, que sea figura, que tenga minutos en la cancha y también coma goles. Si David ha tenido dos partidos malos en la Selección, es mucho. No recuerdo partidos realmente malos de él. Tal vez, el juego contra Paraguay en la eliminatoria, pero no es reiterativo. A veces lo agarra a uno una racha, y es difícil levantarse”, señaló el arquero bicampeón de la Libertadores con Boca, en 2000 y 2001.





Córdoba dice que la falta de alternativas que tuvo la Selección en el arco también le ha servido a Ospina para ganar confianza en la Selección. “En la época de nosotros, el que daba papaya lo sacábamos. En este caso nos encontramos con que la Selección tiene una falencia en cuanto a recambio y siempre encontró a David”, expresó.



Córdoba ve con buenos ojos el trabajo que está haciendo Carlos Queiroz para tener otras opciones en el arco colombiano. Aparte de los tres que llevó a la Copa América (Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero), también llamó para trabajar con ellos a tres porteros del medio local (Diego Novoa, Aldaír Quintana y Éder Chaux), y uno del extranjero (Iván Arboleda).

Los jugadores de la selección Colombia celebran tras el gol de Roger Martínez. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO.

“Colombia ya tiene muy claro quién es el titular y el segundo en la fila, lo que viene ahora es buscar el recambio en la juventud. Pacho Maturana, por iniciativa de Pedro Zape, acercó en su momento al equipo a otros muchachos que después fueron grandes arqueros, como ‘Neco’ Martínez y David González. En algún momento, David tuvo mala suerte: cuando volvió a Colombia para jugar con Pasto, en el primer partido se lesionó y tardó casi dos años para volver, pero después se consolidó en su equipo”, recordó.



Córdoba destacó la gran virtud del portero titular de la Selección, que ya lleva, con apenas 30 años, 12 en el equipo y casi 10 como titular. “David es un arquero de bajo perfil, nunca ha sido un portero que haya estado por fuera de su estructura como tal, no ha sido de escándalos. Cuando lo han llamado ha cumplido, y siempre da rendimiento. Casi todas sus actuaciones han sido de un promedio de siete, ocho puntos. Eso es difícil de encontrar”, explicó Córdoba.



El portero habló de una jugada puntual que en su momento le criticaron a Ospina, el gol de Perú en la última fecha de la eliminatoria, un tiro libre indirecto que cobró Paolo Guerrero y se metió al arco después de que él la tocó. “Él tenía que volar y tratar de sacarla, nadie decía que la bola había pasado y no había rozado en alguien de la barrera. Ahí no puedes dudar: si no te tiras y el árbitro da por validada la jugada, pues da el gol y te jode”.



