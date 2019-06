El rifirrafe del 'Bolillo' con periodista tras eliminación de Ecuador

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, entrenador colobiano de la Selección de Ecuador, dijo que no renunciará a su cargo a pesar de haber quedado eliminado en la primera ronda de la Copa América tras empatar 1-1 con Japón e irse sin victorias del torneo tras perder 4-0 contra Uruguay y 2-1 contra Chile.

“Ecuador no sacó resultados y va a haber un lío, y debe haber problemas y debe haber críticas y debe haber de todo... No se dieron los resultados, pero los resultados a la hora de la verdad son en la eliminatoria (del Mundial de Catar 2022)”, dijo el entrenador.



Gómez, de 63 años de edad y que ha clasificado a anteriores Copas del Mundo a las Selecciones de Colombia, Ecuador y Panamá, agregó: “Se acumuló experiencia. Si digo que vamos pro buen camino sin haber ganado un partido, pues... Eso lo decimos nosotros. Ecuador está buscando un equipo una reestructuración. En los dos últimos partidos Ecuador no desentono en el juego”.

'Bolillo' repartió bolillo

A la pregunta de cuál era la “evalución particular”, Gómez respondió desafiante: “¿Qué evaluación particular es? ¿Qué me saquen...? Si me echan me tengo que ir, pero a mí no me pasa eso por la cabeza. ¿Hace un año había selección? ¿Después de la pasada eliminatoria había selección? Hay inconsciencia también. Los resultados este año –en los amistosos tampoco ganó– han sido pésimos, pero ha habido evolución en el juego”.

"SI ME ECHAN ME TENGO QUE IR, PERO HACE UN AÑO NO HABÍA SELECCIÓN"#CentralFOX | El 'Bolillo' Gómez mostró su enojo por los resultados de Ecuador y dejó a disposición su futuro al mando del equipo. #FOXEnBrasil pic.twitter.com/f1FWhCbaPr — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 25, 2019

Y agregó: “Si me echan, pues me tengo que ir, pero ningún directivo me dijo que mi evaluación era la Copa América. Si a mi me dicen que me echan, que si me iban mal en la Copa América, pues no vengo. No soy de los que va a entregar el trabajo por quedarme ahí”.



Sin embargo, Bolillo dejó una puerta abierta: “Estoy trabajando, tengo un grupo de jugadores profesionales y los resultados se van a dar en la eliminatoria, ya sea conmigo o sea con otro”.



El de ayer fue un día largo para Gómez. Antes del partido contra Japón y la eliminación, el extremo Renato Ibarra dijo que el entrenador lo expulsó de la selección en la Copa América, luego de que el técnico afirmara que se retiró “de común acuerdo con él”.



“Él se acercó a la habitación mía, me comentó que no me veía bien en los entrenamientos, que estaba un poco amargado, no sé con qué intención dijo esas cosas y él ahí decidió darme de baja, yo nunca abandoné la selección”, aseguró el jugador del América de México .

DEPORTES