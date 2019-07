Explotó presidente de la AFA contra la Conmebol y la comisión arbitral

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, envió una fuerte nota de protesta a su similar de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en la que no solamente cuestiona el arbitraje que, según ellos, influyó en la eliminación de la final de la Copa America 2019, sino también de muchos aspectos alrededor del certamen.

"Lo sucedido en el partido de ayer (martes) entre nuestra selección Argentina y su similar de Brasil, merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observado los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca", dice uno de los primeros párrafos del documento, que consta de seis páginas.



El primer cuestionamiento de Tapia fue a la designación del ecuatoriano Roddy Zambrano como juez central del partido entre Argentina y Brasil: "El hecho de que la designación de la terna arbitral para este trascendente partido fuera cuestionada por AFA, fundamentalmente por los antecedentes negativos de Zambrano, amplía el manto de duda que generó su actuación arbitral del día de ayer (martes)".



Pero además, Tapia fue muy crítico con la actitud del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien aprovechó su presencia en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, para mostrarse en público.



"(La presencia del presidente) no pasó inadvertida para jugadores, dirigentes y público en general, ya que fueron evidentes sus manifestaciones políticas durante el desarrollo del juego, no pudiendo dejar de mencionar que en el entretiempo dio una verdadera vuelta olímpica por el estadio", dice la carta. "Los principios de FIFA y CONMEBOL de no injerencia, y la prohibición que rige para todos sus miembros de realizar manifestaciones políticas en un evento deportivo debió ser advertida por la dirigencia presente", agrega, y además cuestiona que los miembros del esquema de seguridad del mandatario no estaban debidamente identificados con chalecos, como lo exige la organización.



Tapia también se quejó de demoras en el transporte de la Selección Argentina a los estadios. "Estos hechos extradeportivos desprestigian la imagen del fútbol suramericano. De igual manera, estadios con muy poca concurrencia de público, campos de juego en muy mal estado, y quejas de jugadores respecto a la organización, seguridad y hotelería también ponen en duda el prestigio no solo de la Conmebol, sino también el de la Copa América", escribió el presidente de la AFA.



Además, Tapia se quejó no solo del juez Zambrano, sino del presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, el brasileño Wilson Seneme, y del argentino Héctor Baldassi, quien hace parte del mismo cuerpo.



"Seneme es presidente de una Comisión que la integra el argentino Héctor Baldassi, que no solo no representa a la AFA, sino que su designación ha sido cuestionada por el suscripto, entendiendo que el cargo político de Diputado Nacional que este ejerce en Argentina puede generar conflictos de intereses con AFA en su condición de miembro de la Conmebol, cuestionamiento que no fue analizado ni resuelto", dijo Tapia. "(...) Desde la posición que ostenta siempre ha consentido los manejos irregulares de Seneme".



Tapia cuestionó además la capacidad de Seneme para ocupar el cargo: "Al igual que Roddy Zambrano, tampoco goza de antecedentes positivos en el ejercicio de su cargo, lo que surge de innumerables antecedentes, ya sea durante la Copa América o las distintas competencias organizadas por la Conmebol, lo que evidencia una manifiesta incapacidad para ejercer el cargo, o bien un accionar doloso tendiente a direccionar el resultado de los partidos".



El dirigente calificó como "arbitraria" la forma como se ha utilizado en VAR en la Copa América. El presidente de la Comisión de Árbitros dijo, en rueda de prensa, que la tecnología se aplicó 17 veces en los primeros 18 partidos. "La incompetencia de Seneme radica en que el balance sobre el VAR no se acredita sobre las veces que se utilizó, porque en definitiva es su objetivo, sino en las veces en que se omitió utilizar la herramienta". Y además, exigió que Seneme explique por qué no se aplicó bien el VAR en el juego Argentina vs. Brasil: "De no ser satisfactorias, deberá tener como consecuencia su apartamiento del cargo".



La carta fue acompañada de un informe técnico del director nacional de arbitraje de la AFA, Federico Belligoy, en el que muestran los "graves y groseros errores arbitrales", que, según ellos, dejaron a Argentina sin opciones de pelear por el título. Ese informe, a diferencia de la misiva no fue publicado, inicialmente, en la página web de la entidad.



DEPORTES