Problemas de comunicación con el VAR antes del Brasil vs. Argentina

El portal brasileño globoesporte registró este miércoles que hubo problemas de comunicación entre el árbitro central, el ecuatoriano Roddy Zambrano, y el juez principal del VAR, el uruguayo Leodán González, antes del partido entre Brasil y Argentina, en la semifinal de la Copa América.

El Comité Organizador Local le confirmó a ese medio que se presentaron interferencias en la señal de la frecuencia de comunicación por radio entre los jueces.



El portal dijo que la causa de los problemas de comunicación se debió al bloqueo de las señales de seguridad por la presencia en el estadio del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Esas medidas se toman, generalmente, en las visitas de jefes de estado. Sin embargo, el Comité Organizador negó que eso haya sido lo que generó el problema y que las fallas se corrigieron antes del partido.



Según Globoesporte, la Conmebol no registró que se hayan presentado fallas en la comunicación del VAR durante el partido. El medio intentó comunicarse con el encargado del VAR, Leodán González, pero no contestó los mensajes, y el central Zambrano dijo que no tienen permitido dar entrevistas.



En un comunicado de prensa, La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil reconoció que uno de los equipos de radio del esquema de seguridad de Bolsonaro generaba una interferencia en la frecuencia de comunicación de VAR, pero que se apagó antes del comienzo del partido y que mantuvieron un monitoreo en los 90 minutos para verificar que todo funcionara correctamente.



DEPORTES