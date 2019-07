La dura crítica de Reinaldo Rueda después de la eliminación de Chile

El seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, afirmó este miércoles tras quedar eliminado en semifinales de la Copa América al perder por 0-3 con Perú que su equipo entró al partido más pensando en la final del domingo que en la semifinal con el combinado peruano.

"Quizá mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver esta situación. Entramos pensando más en el domingo. Es un marcador que no pasaba por la cabeza de ninguno de nosotros", dijo Rueda, quien asumió la responsabilidad de la fatídica noche de la Roja.



El técnico consideró que es posible que algunos jugadores chilenos saliesen a la cancha con cuidado para no ver tarjeta amarilla y quedarse sin posibilidad de jugar la final por sanción. Al comenzar el encuentro, los únicos jugadores de Chile amonestados eran los centrocampistas Charles Aránguiz y Arturo Vidal.



"Hay que tener equilibrio y la hombría de asumir la responsabilidad y el carácter de saber que ellos fueron mejores y más oportunos", apuntó Rueda.



El colombiano opinó que el partido quedó resuelto a los 20 minutos cuando Perú marcó el primer gol y lamentó que sus jugadores no reaccionaran hasta que su rival anotó el segundo tanto a los 38 minutos.



"Chile intentó reaccionar, pero nos encontramos con un equipo que tenía la ventaja psicológica del marcador y un gran arquero que estuvo en una gran noche. Eso nos privó del descuento", señaló Rueda.



"Hablamos que si lográbamos el descuento, podríamos remontar el marcador. En el segundo tiempo Perú hizo bloque de espera e intentamos abrir la cancha con Beausejour e Isla, pero nos encontramos con un gran portero", agregó.



"Teníamos que ser inteligentes en sacarle provecho al rival. De nada sirve tener el balón si no tienes la contundencia para finalizar. No tuvimos la contundencia. No estuvimos finos. Fueron sin exagerar cinco ocasiones y no se dio", continuó.



El seleccionador de Chile calificó de ingenuidad por parte de sus jugadores el segundo gol de Perú, anotado por Yoshimar Yotún después de que el portero Gabriel Arias abandonase su arco para intentar llegar antes a un balón dividido fuera del área.



"El segundo gol es una ingenuidad, y ahí creo que se define el partido", reconoció Rueda, quien pidió no sacrificar a Arias por la actuación frente a los peruanos. "Por este resultado no nos podemos ir al otro extremo y sacrificar a Gabriel. Creo que fue todo el colectivo el que no funcionó. Gabriel ha estado grandioso. Hizo un campeonato muy bueno en Argentina y salió campeón con Racing", añadió.



El colombiano se definió como "un mal perdedor" y admitió que su ambición era alcanzar la final, "sobre todo por cómo venía comportándose el equipo", al que ante Perú le faltó la agresividad que había mostrado durante el resto del torneo.



El técnico reconoció que el partido fue similar al amistoso que ambas selecciones disputaron en octubre del año pasado en Miami (Estados Unidos), donde Perú también ganó por 3-0.



Sin embargo, Chile solo tenía este miércoles a cuatro jugadores que estuvieron en ese amistoso, mientras que Perú presentó casi el mismo equipo.



EFE