DT de Argentina dice que derrota contra Brasil es injusta

El DT de Argentina, Lionel Scaloni, lamentó la derrota 2-0 contra Brasil este martes en semifinales de la Copa América-2019, y asegura que el gran juego que le plantearon al dueño de casa hace que el golpe de la eliminación no duela tanto.

"Tuvimos situaciones de gol, no sé si hubo un equipo que le generó tantas situaciones de gol a Brasil como Argentina. En eso todo se cumplió, aunque no tuvimos resultados", aseguró el DT de 41 años, debutante como seleccionador.



"Perder de esta manera es injusto en cuanto al juego, pasó Brasil y los felicitamos, pero para Argentina es un golpe menos duro por el hecho que o dejamos todo y jugamos contra una selección grande", agregó en conferencia de prensa al final el duelo en el Mineirao de Belo Horizonte.



"Por méritos, la selección que debería haber pasado a la final era Argentina", consideró.



Scaloni dijo creer que fue un gran mérito de Argentina que Brasil haya tenido que meterse en su propio campo y jugar varias veces al contraataque.

"Tuvimos la pelota, generamos situaciones de gol (...) sentimos que fuimos superores. Solo vale ganar, pero Argentina hizo un gran partido", agregó.



Cree que el partido empezó a ponerse cuesta arriba después de la primera amarilla a Tagliafico en el inicio del juego, pues fue por esa banda que se metieron los ataque en contra.



"Allí estuvo el partido. Intentamos llevarlo lo mejor posible de cara al árbitro. Pero se empezó a llenar de amarillas el partido y no es lo mismo enfrentar al rival así", explicó, y dijo que no quedó contento con el arbitraje.



Con este resultado Argentina prolonga su sequía de títulos, que ya llega a 26 años, desde la Copa América de Ecuador-1993. Pese a ello Scaloni cree que esta generación que actualmente "tiene un futuro en la selección, (ya) tiene un presente (...) Si entendemos que un resultado adverso puede ser positivo, habremos avanzado mucho", aseguró.



"No tengo dudas de que hay mucho para mejorar, pero cuando tenés un grupo así se hace todo mucho más fácil", agregó. Scaloni, quien asumió el cargo a fines de 2018, dijo que la selección de Argentina está por encima de cualquier DT o jugador, y dijo esperar que "el hincha se quede con las cosas buenas y se sienta identificado con el equipo".



AFP