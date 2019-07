‘Tenemos que jugar los partidos con este espíritu’: Gabriel Jesús

El delantero Gabriel Jesús, cuya soberbia actuación fue clave para la victoria de Brasil por 2-0 contra Argentina en semifinales de la Copa América de 2019 este martes, dijo tras el partido que sabía que iba a hacer un gol.

"Vi en mi cabeza que iba a marcar. No lo digo porque hice el gol. Las otras veces no dije eso. Vine muy confiado (...) y conseguí hacer el gol en una bella jugada de equipo. Firmino me pudo encontrar muy bien", dijo el delantero del Manchester City.



El delantero del Manchester City era cuestionado en su país tras irse vacío del Mundial de Rusia-2018 y tampoco había marcado hasta este martes en la Copa América. Incluso erró un penal en la goleada contra Perú (5-0), en el cierre de la primera fase. Pero este martes marcó el primero y asistió a Roberto Firmino en el segundo.



"Estoy muy feliz no por el gol, sino por el equipo (...) Conseguimos hacer los goles, todos estamos contentos por el partido, por el empeño, por la entrega. Tenemos que jugar todos los partidos con este espíritu", dijo el delantero, que consideró el duelo con Argentina como uno los mejores de su carrera.



AFP