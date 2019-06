Gary Medel está listo para jugar contra Colombia

Gary Medel fue reemplazado en la selección chilena en el juego que el combinado dirigido por Reinaldo Rueda perdió 1-0 con Uruguay, en la fase de grupos.

El zaguero y capitán de la Roja salió por precaución, y en principio se prendieron las alarmas en el equipo.

Sin embargo, luego de dos días, el capitán parece estar listo para seguir en la lucha y defender la corona de la Copa América, esta vez en el torneo de Brasil.



Eso le da la opción al seleccionado chileno de contar con un jugador clave, de trayectoria y que le da una mano grande al elenco de Rueda.



“Por precaución tuve que pedir cambio para que no se agravara la lesión y tratar de recuperarme hasta el viernes”, afirmó Medel.



Sobre Colombia, Medel dijo que se trata de un equipo muy potente, rápido y con buen toque de balón que está en un gran momento.



“Ahora se viene Colombia (...). Tenemos que respetarlo, pero no tenemos que tener miedo, tenemos que tener personalidad para enfrentar estos juegos; nos gusta la presión, así que esperamos ganar y seguir adelante”, declaró Medel.



El jugador chileno advirtió que pese a la derrota con los uruguayos, lo importante era avanzar, aunque lamentó que no se pudo lograr el primer puesto.



Según El Mercurio de Chile, Medel fue revisado por el cuerpo médico del combinado nacional y está listo para jugar en los cuartos de final.



“Medel solo tiene una contractura, y se cuenta con él para el juego de cuartos de final contra Colombia”, informa el diario.



Se advierte que Medel no tiene un desgarro, pero que si de alguna manera no podría ser de la partida, pues está listo Gonzalo Jara, quien es la alternativa para el puesto.



El capitán afirmó que los cuatro titulares que fueron reservados para el partido del viernes, entre ellos Arturo Vidal, estarán en mejores condiciones para cuartos de final. Dijo también que el partido con Uruguay fue muy parejo y con opciones para ambas selecciones y que es necesario destacar las cosas positivas del compromiso.



Este miércoles, en uno de los últimos entrenamiento de la selección de Chile, Medel estuvo en el campo de juego y trabajó normalmente, no hizo trabajo diferenciado, por lo que se confirma que está apto para jugar contra Colombia. Medel tiene 31 años y pertenece al Besiktas de Turquía.



