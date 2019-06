Falcao era el imprescindible, hasta que apareció Zapata

Finalmente se dio lo impensado, lo que no estaba en los cálculos ni en los planes: que Falcao García, el máximo goleador de Colombia en la historia, el capitán del equipo, el experimentado delantero, el inamovible artillero, arrancara el partido contra Catar en el banco de suplentes. Es extraño ver al Tigre merodear en esa zona, y más en un partido oficial, pero ahí estuvo, 64 minutos. Y en su lugar en la cancha, en el corazón del área, Duván Zapata, que venía haciendo méritos y que hizo el gol de la victoria. El tanque Zapata pone en aprietos la titularidad del Tigre Falcao García.

Para este partido, el segundo de Colombia en la Copa América, se tejieron muchas especulaciones de posibles cambios en la titular, pero el realmente importante y novedoso –e impensado– fue el de Zapata por Falcao. Quedó demostrado que el Tigre ya no es inamovible. Carlos Queiroz ratificó que no tiene preferencias. Si Zapata viene bien y viene haciendo goles, ¿cómo no lo va a poner?



Desde que Queiroz llegó a la Selección, ya una vez le quitó titularidad a Radamel, fue en el amistoso contra Corea, pero es que ese era un partido para probar. Falcao ha sido titular en cuatro de seis partidos con el nuevo DT. Actuó contra Japón, e hizo gol; contra Panamá, e hizo gol, contra Perú, y no anotó. Arrancó la Copa América como era de esperarse, de inicialista, contra Argentina, pero en el segundo partido ya no fue titular. Podría pensarse que el técnico le quiso dar descanso a su goleador, pero es que Zapata no es ningún aparecido, viene de una temporada impresionante en Italia, con el Atalanta, y con la Selección ya le marcó a los argentinos y a Catar, el heroico gol de la victoria y la clasificación a cuartos de final. Muchos problemas reunidos para Falcao.

Al comienzo de la Copa América le preguntaron a Radamel si esta era la última oportunidad que tenía para ganar algo con Colombia, la pregunta quizá era motivada por la edad del Tigre, 33 años, y porque otros delanteros, como Duván, vienen empujando. Falcao dijo: “Las oportunidades van disminuyendo y puede ser esta la última, no sabemos, vivimos como si lo fuera. Jugamos cada partido como si fuera el último”.



El miércoles, la pregunta, a la primera oportunidad, era obvia y necesaria. ¿Por qué fue suplente? Y Falcao habló con su habitual sencillez: “La idea es ayudar desde donde me toque. Contra Catar me tocó desde el banco y no tuve ningún problema”, dijo Falcao sin hacer un drama. Es posible que el domingo contra Paraguay vuelva a la titular y todo en normalidad, pero ¿y si no? ¿Habría que banquear a Zapata, el goleador del momento? ¿Y si juegan los dos?



Es un tema recurrente, añejo, espinoso, ¿por qué no juegan juntos Falcao García y Duvan Zapata? Son dos goleadores que han repetido hasta la saciedad que pueden jugar juntos, que ya se conocen, que no se estorban. De hecho compartieron cancha frente a Catar durante 26 minutos, y el gol nació en una jugada que inició el Tigre fuera del área, que pasó por James y que definió Zapata. La fórmula bien pudo haber sido a la inversa: Zapata-James-Falcao o Falcao-Zapata-James… Son tres jugadores vitales para la Selección, aunque hasta ahora no compartan titularidad en la era Queiroz: o juega Zapata de titular o lo hace Radamel.

Duván Zapata marcó el gol de la victoria de Colombia contra Catar. Foto: Reuters

Falcao es el máximo anotador de Colombia en la historia, con 34 goles. Tiene el respeto del equipo, de la afición, del entrenador y de los rivales. Es un jugador necesario y letal, un goleador que hizo esta temporada 15 goles en la liga francesa con un flojo Mónaco. Falcao es sinónimo de gol, está vigente, lo ha demostrado. Pero hay momentos en los que el goleador palidece, se bloquea o simplemente tiene mala suerte, y esas son las oportunidades que esperan los que vienen detrás. Y detrás del Tigre viene un tanque lleno de gol, con nuevos bríos para el equipo.



Esa transición, si es que se da ahora, que Zapata asuma el puesto y relegue al capitán, no sería fácil de digerir, porque aunque nadie puede dudar de las capacidades y los méritos de Duván, cuesta ver a Radamel esperando turno. Él no era relevo en un partido oficial desde la eliminatoria a Rusia 2018 contra Chile, en Barranquilla, pero es que en la eliminatoria no tuvo una amenaza como la que tiene ahora, un jugador joven, fresco y demoledor. Le llegó dura competencia a Falcao.

PABLO ROMERO

Enviado especial de EL TIEMPO

BRASIL

En Twitter: @PabloRomeroET