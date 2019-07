‘Chile cometió el pecado de ilusionarnos’: Rueda

Reinaldo Rueda habló con tranquilidad. No tapó el sol con un dedo y se refirió al comportamiento de su equipo, Chile, tras la de4rrota 2-1 con Argentina, en partido por el tercer puesto de la Copa América.

“El partido comenzó bien. Chile buscando hacer un buen juego, una buena propuesta. Quizás las decisiones del comportamiento arbitral desenfocaron a los jugadores chilenos del juego. Cometimos ese pecado y eso propició el 1-0. Ya con esa situación perdimos la focalización y en lo que sabemos hacer”, señaló el técnico.



Y agregó: “Esta instancia no la merecíamos. Chile cometió el pecado de ilusionarnos. Nos hizo soñar con una final. Por ahí pasan esos minutos iniciales que han sido característicos. El control mental nos jugó una mala pasada”.



“Entramos a la Copa América siendo los sextos de Suramérica por no ir al Mundial. Hoy quedamos cuartos, aunque no sea lo que se corresponda a lo hecho en cancha”, señaló Rueda.



Sobre la expulsión de Lionel Messi y Gary Medel, el técnico aseguró: "Fue una disputa normal de juego. Un buen arbitraje se distingue por terminar con los veintidós hombres en la cancha. Faltó manejo".



