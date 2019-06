Duván Zapata insiste en que puede jugar con Falcao García

El debate quedó planteado una vez más. El miércoles, Carlos Queiroz decidió que el titular en el centro del ataque de la Selección Colombia era Duván Zapata, y que el suplente era nada más y nada menos que Falcao García. Zapata fue el que hizo el gol de la victoria, pero solo logró anotar, coincidencialmente, cuando Falcao ya estaba en la cancha, cuando compartieron ataque, cuando se juntaron con James.

La pareja de delanteros, que no son pareja de delanteros porque no juegan juntos de titulares en la era Queiroz, estuvo en ataque durante 26 minutos, y demostraron, una vez más, que no les es complicado compartir el ataque, que pueden alternar, moverse y encontrar sus propios espacios; es más, el gol de la victoria, sufrido y demorado, nace cuando Falcao gesta la jugada fuera del área, pasa por James y la define Duván. Por eso, al final del partido, Zapata no dudó en aclarar lo que tantas veces le han preguntado: ¿cómo se sintió junto a Falcao en esos minutos?



“Decían que no podíamos jugar juntos y hoy demostramos que sí se podía. Buscando el resultado fue favorable jugar con dos puntas porque también ellos hacían líneas de tres atrás y se acumulaba mucha gente en el centro de la defensa, así que fue importante el ingreso de los compañeros”, dijo Duván, el héroe del partido al anotar el tanto que otorgó los tres puntos.

Zapata y Falcao ya habían demostrado que pueden hacerlo de buena manera si comparten el ataque, fue en el partido de la eliminatoria a Rusia 2018 contra Perú, en Lima. Ese día, el entonces técnico José Pékerman dio la sorpresa y los alineó a ambos, y el tridente, junto a James, que fue el anotador, celebró un empate 1-1.



Por eso en el debate también entró James Rodríguez, el asistente en el gol contra Catar y el mejor jugador de la cancha. Para James no hay duda de que su trabajo es más fácil con delanteros como ellos. “Cuando tienes esas dos fieras allá adelante es mucho más fácil, porque son dos personas que siempre quieren hacer goles y eso te da algo positivo siempre”, dijo el volante.

PABLO ROMERO

Enviado especial de EL TIEMPO

BRASIL

En Twitter: @PabloRomeroET