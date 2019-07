Messi estalló tras su expulsión y atacó el arbitraje de la Copa

Arbitraje. Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción nos vamos con la sensación que estábamos para más. Tanto como con Brasil como contra Chile mostramos un buen fútbol. La corrupción no deja ver a la gente lo lindo que es fútbol. Lo que dije pasó factura. No fui al podio porque no debemos ser parte de la corrupción y la falta de respeto.

Medel. Él es un jugador que es así, que va siempre al límite, que tiene estas peleas en los partidos. No era roja para los dos. Antes del partido me dice que es un árbitro que habla mucho y a la primera me echa.



Posible sanción. Que hagan lo que quiera, la verdad hay que decirla. Espero que se respete este grupo y la gente lo banca, porque tiene mucho por demostrar. Siempre soy sincero, si lo que digo me afecta ya no es parte mía.



Entrenador. Creo que encontramos la idea, el juego, de a poco fuimos creciendo y el técnico que siga seis meses da tranquilidad. Es bueno para estar tranquilo y seguir creciendo. Nosotros estamos contentos más allá de que no ganamos la copa. Este es el camino, encontramos la idea y ahora hay que fortalecernos.



Lo destacado. Mucha personalidad del grupo, no es fácil comenzar una Copa América perdiendo, no encontrando la dinámica, el juego. En ningún momento se vio reflejado en el grupo, nos hicimos más fuerte que nunca.



