'Uruguay no va a especular': Óscar Washington Tabárez

Previo al partido de este lunes frente a Uruguay, el técnico de los charrúas, Óscar Washington Tabárez, confirmó que su equipo no va a especular y va a salir por la victoria para ser cabeza del grupo C de la Copa América.

"Sería importante terminar primeros del grupo. No sabemos especular ni entendemos sobre eso. Nosotros le damos importancia a cada partido", afirmó Tabárez al ser interrogado sobre si Uruguay podría no empeñarse a fondo frente a Chile para quedar en segundo lugar y buscar un mejor emparejamiento en cuartos.

Tabárez afirmó que Uruguay saldrá a vencer a Chile en el partido que se jugará a las 6: p. m. en el Maracaná, de Río de Janeiro, y también dijo que tiene listo el equipo que alineará con una duda: el centrocampista Lucas Torreira, que no se entrenó este domingo porque sufrió problemas estomacales.



Por su parte, el centrocampista Rodrigo Bentancur afirmó que la selección uruguaya tiene que ser más contundente, y no sólo dominar el balón, si quiere vencer a Chile.



El centrocampista aseguró que Uruguay dominó el partido que terminó empatando 2-2 con Japón pero que no consiguió la victoria por falta de contundencia.



"En el partido fuimos grandes en la posesión del balón pero no fuimos contundentes a la hora de llegar al arco. Tenemos que estar más concentrados para aumentar la contundencia. En el segundo tiempo tuvimos mucho más el balón pero eso no te hace ganar el partido, por eso contra Chile tenemos que estar más concentrados y ser más contundentes", afirmó Betancur.



Uruguay, con 4 puntos, necesita vencer el partido del lunes para quedarse como primero del grupo C, que es liderado por Chile, con 6 unidades.

Chile tan sólo necesita un empate para confirmarse como líder, Uruguay necesita la victoria. El que termine en primer lugar en la clasificación se medirá en cuartos de final el sábado con Perú, mientras que el segundo se medirá a Colombia el viernes.



Tabárez dijo que lo importante es la victoria y que le es indiferente el rival. "Si tenemos éxito nos vamos fortalecidos para lo que viene después. Todo lo que hemos construido lo hemos basado en la idea de ganar cada partido. No vamos a elegir rival, lugar, ni nada por el estilo. No vamos a especular en absoluto en ese aspecto".

DEPORTES

*Con información de EFE