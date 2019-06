Muriel reveló el lema de Queiroz en la Selección

El delantero que fue titular en los dos juegos amistosos pasados lo hizo en dos posición es diferentes. En uno arrancó en la derecha. En el otro, por la izquierda.

“Por la izquierda juego con la pierna cambiada por lo que puedo ir hacia adentro. Son más las ventajas que tengo en la izquierda: por la derecha quedo casi obligado a salir por fuera”, dijo durante la rueda de prensa de este martes, de Colombia, en Salvador de Bahía, donde el próximo sábado abrirá su participación en la Copa América, contra Argentina.



¿El Título…?: Todos nuestros esfuerzos y trabajos están con el objetivo de ganarle a Argentina. Ese es nuestro objetivo. Tenemos una gran base del proceso pasado y la Selección es consciente de que tiene muchas posibilidades en esta copa. Cada vez que uno viste la camiseta de la Selección, el compromiso y la responsabilidad son muy grandes.



No solo en esta Copa: Colombia, en cada partido, en cada amistoso, en cada competición tiene que hace valer la camiseta, y esta Copa no es la excepción. Creemos que podemos hacer una gran Copa.



James ha repetido y lo ha dicho y nosotros creemos que a esta generación que lleva 8 años ojalá tenga el momento de ganar ese título que tanto se merece.



Hijos de ellos: “Para nadie es un secreto que hace 10 u 11 años lo podemos ganar a Argentina. Estamos convencidos de que ha llegado el momento de dar ese paso. Argentina es un rival complicado para todos los rivales. El objetivo es ganarle a argentina y cortar esa racha.



Su salud: “Tuve una molestia, algo leve al inicio del partido contra Perú (el domingo pasado): tuve una torcedura de tobillo (derecho) y me impidió correr de la mejor manera y eso hizo que se me cargara un poco la espalda. No fue nada grave y estoy completamente recuperado”.



Argentina: “Es uno de los rivales más temidos y con un referente grande como Messi. Pero no podemos olvidar jugadores importantes como Agüero, Di María, Lo Celso… Nosotros los enfrentaremos a partir de la unión y la fuerza que, por ejemplo, tuvimos como contra Perú: cuando no tuvimos el balón, el equipo se unió y corrió; trabajó unido.



El lema: “El lema del Profe es la unión”.



Al ataque: “En función ofensiva, tenemos más volumen y nuestro ataque así lo ha demostrado con muchos goles (3-0 a Perú y 3-0 a Panamá). Yo creo que para mí y para los que estamos en esa posición hay más libertad y eso nos permite buscar posiciones donde encontramos más el balón. Tenemos más libertad”.



