Dos batallas por los cupos a cuartos en el grupo A

El grupo A de la Copa América tendrá este sábado su zona de definición. Cuatro selecciones, dos partidos y los nuevos cupos a los cuartos de final del torneo estarán en disputa desde las 2 p. m. Perú vs. Brasil y Bolivia vs. Venezuela, el honor y la ilusión están en juego.



En horarios simultáneos se disputarán ambos encuentros. Quizá el más atractivo para los ojos del aficionado por nóminas e historia es el que disputará el local Brasil contra la Perú de Ricardo Gareca.



La herida por el empate sin goles contra la defensiva Venezuela de Rafael Dudamel aún no cicatriza. La incapacidad para vulnerar al portero Wuilker Faríñez revivió el fantasma del lesionado Neymar, cuyos escándalos policiales empantanaban el intento de la Canarinha por alzar una novena vez la Copa América, pero cuyas gambetas y goles hicieron falta.



Y de paso impacientó nuevamente a la hinchada brasileña, que sorpresivamente no ha acudido en masa a los estadios. Ahora, de vuelta a la tierra del Corinthians, esperan reconquistar a la hinchada. “Tenemos mucha motivación, es un juego muy importante, muy difícil y un adversario muy calificado, como todos los que han venido a la Copa América”, dijo Philippe Coutinho.



Arthur estará disponible tras recuperarse de un golpe, pero Fernandinho está en duda por una lesión en la rodilla derecha. Casemiro y Coutinho llegan con tarjetas amarillas al duelo, por lo que si reciben otra, quedarán fuera para un eventual duelo en cuartos.



Por su parte, Perú versión 2019 dista del cuadro de la banda cruzada que clasificó a un mundial, el de Rusia 2018, tras 36 años de ausencia. Sin los zagueros que sostenían el arco inca, Christian Ramos y Alberto ‘Mudo’ Rodríguez, Ricardo Gareca no ha encontrado la seguridad de antaño. Y para rematar, posiblemente la pareja de centrales en la que confía el argentino no estaría contra Brasil. “Nosotros tenemos la confianza intacta, Gareca siempre está confiando en nosotros”, dijo Yoshimar Yotún.



El equipo que gane entre Brasil y Perú sumará siete puntos y va como primero del grupo A a cuartos. La otra escuadra deberá esperar el marcador entre Venezuela, que tiene dos puntos, y Bolivia, que no ha sumado, en Belo Horizonte.



Si hay empate entre incas y auriverdes y la vinotinto vence a los bolivianos, los dos clasificados se definen por diferencia de gol y el tercero deberá esperar la definición de las otras llaves.

Expectativa

Bolivia y Venezuela jugarán el otro partido del día, soñando con los cuartos de final. Los dirigidos por Dudamel están a un triunfo para avanzar, mientras que los bolivianos se ilusionan con una victoria para mantener viva la esperanza de optar a cuartos como una de las mejores terceras si ganan.



“Tenemos que dar una demostración de jerarquía, es una linda oportunidad de dar un paso firme más hacia adelante. Es sencillo: no podemos fallar”, explicó el seleccionado venezolano.



Dudamel aseguró que sus jugadores se sienten “capaces y con los suficientes argumentos para ganarlo”, aunque tienen “respeto a un rival de mucha calidad” y apuntó que lo más importante es que los futbolistas den “una buena demostración de saber asumir estos momentos importantes y no fallar”.



Por su parte, Eduardo Villegas, entrenador de Bolivia, afirmó en la rueda de prensa que espera que sus futbolistas jueguen con una actitud ganadora, esperando sumar los tres puntos.



“Va a ser un día especial (...). Voy a intentar hacer lo que hacía aquí con el Cruzeiro en el Mineirao: goles”, aseguró la máxima figura del conjunto boliviano, el delantero Marcelo Moreno Martins.



Será un partido abierto en el que no se puede cometer ningún error para no despedirse del torneo. Los platos están servidos y solo queda que ruede el balón.



