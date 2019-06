La Avenida Paulista, arteria de cultura, moda y contrastes

Lo que más sorprende de la monstruosa avenida Paulista no son ni sus amplias calles, ni su movimiento, ni sus centros comerciales, ni sus museos, ni sus cafés ni sus bares. Bueno, todo eso también, pero lo llamativo de esta avenida, la principal de São Paulo, son sus contrastes.

El hombre que pinta caricaturas junto al enorme Museo de Arte; el chico que avanza en patineta junto al auto último modelo; el café pequeño junto al café reconocido; el quiosco de venta de libritos a 22 reales frente a una galería de librerías con libros de 30 reales para arriba; los vendedores de celulares de alta gama junto a los teléfonos públicos azules y amarillos que nadie usa, pero que aún existen; el vendedor de sandalias diagonal a una enorme vitrina de moda; el perro, el único perro en el recorrido, que duerme en la entrada de una gran compañía, el ejecutivo con maletín que cruza junto a un colchón que es la casa de alguien, y los árboles, muchos árboles que luchan contra el asfalto y dejan un reguero de sombras.



¿Hacia dónde es mejor para recorrer?, preguntamos. “Hacia cualquier lado”, responde una mujer en un paradero. “Hay de todo, mucho para ver”. Son las 10 de la mañana, 23 grados, el sol en su punto. A esa hora ya hay gente que toma cerveza, cerveza de botella grande, y gente que pide una moneda, y gente que toca guitarra para pedir monedas, y gente que toca guitarra para promocionar la entrada a un bar donde toman cerveza, y gente que vende artículos para el frío, aunque hace calor, gente que monta bicicleta por un impecable corredor destinado solo para bicicletas, gente que no se fija en los semáforos peatonales, autos que no se fijan en los semáforos peatonales, gente que arregla celulares, gente que ofrece muito mais que café, gente que anuncia que el domingo habrá una enorme marcha LGTB, gente LGTB, gente que escribe con tiza mensajes religiosos en los andenes, gente asiática, gente brasileña, gente con las camisetas de la Selección Colombia, gente que recoge la basura, basura que no se ve en las calles, y gente que espera ordenada un bus articulado y gente que se pierde en las estaciones del metro.



La avenida Paulista es un corredor de cerca de 3 kilómetros en donde el citadino local avanza en su rutina, y donde el extranjero se reconoce porque se detiene cada 50 metros, por café, por artesanías, o frena en cada quiosco, de esos que hay por montones, uno en cada calle. De todo eso hay en la avenida Paulista, una avenida como todas o como ninguna, una avenida que hay que recorrer como extranjero.



Pablo Romero

Enviado especial de EL TIEMPO

São Paulo (Brasil)