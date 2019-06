Carros, accidentes y bocinazos: el tráfico caótico de Sao Paulo

El taxista parece tan tranquilo, no se desespera, no pita, no abre la ventana para gritar. Parece inmune al caos. Ni siquiera acelera, no puede. No hay por dónde andar. “¿Todo el día es así?”. El hombre, de pelo cano, unos 60 años, al fin demuestra estar vivo. “Uff”, resopla. “Sí, de día y de noche, de lunes a sábado, menos el domingo”, afirma. Se ríe como para mitigar la impaciencia. “Así es en Sao Paulo”, agrega.

on las 12 del día. Los carros se mueven, pero parece que no lo hicieran. Lo increíble es que las autopistas son enormes, pero todas repletas, desde el aeropuerto Guarulhos hacia la ciudad, y de regreso. Y cuanto más se anda, más caos. Suenan los pitos, una camioneta negra choca un carrito rojo. El taxista mira por el retrovisor y pide calma con la sonrisa. Señala el celular y muestra la linea roja en el Waze, larga, desesperante, y tan normal para él. Sao Paulo es la quinta ciudad del mundo con más tráfico, según un informe de Global Traffic Scorecard. Lo sabíamos, no es un secreto, tampoco un mito. Acá estamos, rodeados de carros.



–¿Y no se desesperan?



–La mayoría, sí; mucho estrés, mucho caos. Muchos accidentes –dice el taxista, y choca los puños.



Intento hacerme el valiente, el que está acostumbrado; le digo que vengo de Bogotá, la ciudad con más congestión, según el mismo informe. Pero al hombre eso no le interesa, se pone a hablar de todo, menos del trancón. “Ah, ¿eres de Colombia? Valderrama, Higuita, el escorpión...”, y se ríe.



En Sao Paulo hay pico y placa de lunes a viernes. Entre 7 y 10 de la mañana y 5 y 8 de la noche. Las horas pico, las peores. Pero es mediodía, y no andamos. Al fin parece que avanzamos. Vemos el obelisco, atravesamos la avenida Ayrton Sena. Completamos más de una hora hasta el hotel, y sabemos que al otro día hay que salir temprano y tener paciencia.



PABLO ROMERO

Enviado especial de EL TIEMPO

Sao Paulo

En Twitter: @PabloRomeroET