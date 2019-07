Alexis y Vargas, la fórmula efectiva del DT Reinaldo Rueda

¿Podrá nuevamente la defensa de Perú mantener el orden y el rigor táctico contra Chile como lo hizo ante Uruguay? Suárez y Cavani se fueron de la Copa América 2019 sin poder marcarle. Alexis Sánchez y Eduardo Vargas son el nuevo desafío. ¿Resistirá el bloque peruano ante la velocidad y gambeta de Sánchez? ¿Cómo trabajará Vargas?

El habilidoso extremo del Manchester United tiene las características ideales para romper justamente ese tipo de defensas cerradas.

La chispa perdida en Old Trafford, Sánchez la recuperó con la Roja. Y es justamente con Chile que se está viendo en la Copa América una versión del Sánchez modelo Arsenal, cuando con los gunners encaraba con la velocidad y gambeta fina a cuanto defensor se le aparecía.

El cariño de la gente

El seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, apuntó al cariño como uno de los factores que han permitido el alza en el nivel de juego del Niño Maravilla, algo que cree no ha recibido en el United. “En la selección, y por la atención que reciben, los jugadores no quieren irse. Pese a no jugar en sus clubes, vienen y se comprometen para hacer un grupo fuerte”, dijo el DT.



En la presente edición de la Copa, Alexis suma dos goles contra Japón y Ecuador, que lo reafirmaron como máximo goleador histórico de la Roja con 43 anotaciones, además de marcar el decisivo y quinto penal ante Colombia en la victoria (5-4) en los cuartos de final.



“Por eso hay jugadores como Coutinho, James o Alexis que no tuvieron un gran semestre, pero en su selección vuelven a ser ellos. El trato que se les da a los jugadores como profesionales y como personas genera reciprocidad de su parte”, remarcó Rueda.



Y qué decir de Vargas. Volvió a ganarse la confianza de Rueda después de casi año y medio de ausencia en las convocatorias del estratega colombiano, marginado por indisciplina después del amistoso ante Suecia en marzo de 2018. ‘Edu’ respondió con goles, los mismos que lo pusieron nuevamente en la consideración de Rueda tras marcar 17 tantos en 49 partidos en la temporada 2018-2019 con los Tigres de Monterrey, en México.



Además, está Arturo Vidal, un verdadero líder que sabe cómo jugar al fútbol, a qué ritmo, a qué velocidad y que asume su rol con naturalidad interviniendo en todo: en el armado del juego ofensivo, en la fase defensiva y hasta para enredar el partido con su particular personalidad. Esas son las cartas de Chile para vencer a Perú.



DEPORTES