Ni los mismos brasileños creen que van a ser campeones de la Copa

Tan sólo una minoría de los brasileños, el 39,6 %, considera que la Canarinha es favorita a ganar el título de la Copa América, que comienza este viernes, pese a que Brasil es el anfitrión y señalado por los especialistas como el principal candidato, según un sondeo divulgado este jueves.

De acuerdo con una encuesta realizada la semana pasada por la firma Paraná Pesquisas, mientras que para el 46,0 % de los brasileños la Canarinha no es la favorita al título, para el 39,6 % sí lo es, y un 14,4 % dice no saber o se abstuvo de responder.



El pesimismo es mayor entre los hombres, con un 49,1 % que considera que Brasil no es favorita y un 38,7 % que opina lo contrario, que entre las mujeres, entre las cuales un 43,1 % no coloca a la Canarinha como favorita y un 40,5 % que sí.



El sondeo mostró igualmente que los que menos confían en Brasil son los que tienen educación universitaria, de los cuales sólo un 36,6 % considera a Brasil favorito y un 51,0 % cree que no lo es. Paraná Pesquisas interrogó a 2.071 personas de más de 16 años en 180 municipios entre el 4 y el 6 de junio y su sondeo, según la firma, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.



La encuesta también mostró el poco interés de los brasileños en el torneo que comienza el viernes y en el que la Canarinha intenta mantener la tradición de quedarse con el título siempre que es anfitrión de la Copa América.



Según el sondeo, tan sólo un 3,4 % se dijo "muy interesado" en el torneo y un 23,7 % se dijo "interesado", mientras que el 33,8 % aseguró que está "poco interesado" y el 36,2 % que "no le interesa nada".



El desinterés es mayor entre las mujeres, entre las cuales un 72,3 % está poco o nada interesada en el torneo, que entre los hombres, de los que 68,6 % están poco o nada interesados.



Las personas con menor interés según su nivel educativo, son las universitarias, de las que 75,9 % se dijeron poco o nada interesadas en el torneo. Ese porcentaje es del 67,2 % entre las que tienen educación primaria y del 69,2 entre las que concluyeron la secundaria.



La Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, será disputado entre el 14 de junio y el 7 de julio en seis estadios de cinco ciudades brasileñas por los miembros de la Concacaf (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y por Japón y Catar como invitados.



EFE