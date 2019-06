Decisión tomada: 'Bolillo' no se llevará los millones de su cláusula

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es un "enfermo de gravedad", que requiere cambios profundos, valoró este jueves su presidente, Francisco Egas, tras el reciente fracaso y pobre juego de la selección en la Copa América.



"Lamento decirles que encontramos una Federación en un completo estado de descomposición general desde lo administrativo, financiero y en su cultura de organización, y esa descomposición también ha contagiado a nuestra selección, por lo que la FEF es un enfermo de gravedad", aseguró el directivo en una rueda de prensa.

La Tricolor se despidió el lunes de la Copa América en la fase inicial, sin ver apenas el gol y el precario resultado de una única unidad en el final de la tabla, lo que generó numerosas críticas contra el seleccionador, el colombiano Hernán Darío Gómez.

El presidente de la Federación ecuatoriana aseveró este jueves que el tratamiento para recomponer las cosas será muy duro, doloroso y seguramente largo, pero que está contagiado de fe para sacar a la selección adelante.

Declaraciones iniciales del presidente Francisco Egas en Rueda de Prensa https://t.co/lYuXM1ceLF pic.twitter.com/VT7R1Z1kYb — FEF Ecuador (@FEFecuador) June 27, 2019

El país tiene que entender que el fútbol ecuatoriano vive una crisis, que va mucho más allá. En la selección sufrimos una crisis moral, ética, de comportamiento, de valores... FACEBOOK

TWITTER

"El país tiene que entender que el fútbol ecuatoriano vive una crisis, que va mucho más allá. En la selección sufrimos una crisis moral, ética, de comportamiento, de valores y eso no se lo transforma cambiando a las personas, será cambiando el sistema, los objetivos y alineando a todos los que quieran a la selección", expresó.



Sobre la continuidad al frente de la selección absoluta del técnico 'Bolillo' Gómez, el directivo afirmó que "todos los que trabajen para la FEF deberán alinearse a los cambios que se propondrán, y quien no se ajuste deberá ser cambiado".



Egas afirmó que la continuidad del DT requiere de un estudio cuidadoso por parte del cuerpo colegiado, para luego tomar cualquier decisión pertinente.



Además avanzó que en los próximos días se conocerán las sanciones que se aplicarán una vez que conozca todos los informes por el mal comportamiento que se detectó durante la Copa América en Brasil.



"Durante este período de competición se han evidenciado comportamientos que no van de acuerdo con nuestro deseo, ni las exigencias deportivas, hemos solicitado los informes y tengan la certeza de que sancionaremos de manera ejemplar a quienes hayan violado las más mínimas normas de conducta en concentración", indicó.



Egas añadió que "fue la ausencia de valores, educación y normas mínimas de respeto lo que más nos alarmó en la reciente concentración de nuestros grupos de seleccionados y colaboradores".



El responsable de la FEF indicó que en poco tiempo se dará a conocer la propuesta para las selecciones nacionales, con un departamento técnico permanente encargado de alinear a todos los actores con una estrategia integral para el fútbol ecuatoriano.



EFE