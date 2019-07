¿Habrá VAR para el VAR del partido Brasil-Argentina?

La derrota sentenció la eliminación de Argentina. Messi y sus compañeros de equipo en la albiceleste se fueron de la Copa América con una frustración más y con la deuda de no haber saldado una cuenta: poder levantar el trofeo continental desde que ganaron en la edición de Ecuador 1993, de eso, ya hace mucho tiempo.

Sin embargo, y pese a la superioridad sobre la cancha del anfitrión Brasil y su victoria clara 2-0, el trabajo del juez central, sus asistentes, y sobre todo la labor de los encargados del VAR, ha sido muy cuestionada, incluso por la comisión arbitral de la Conmebol.

A tal punto ha causado revuelo el tema que este jueves, en la base central del arbitraje de la Copa América, en Río de Janeiro, se reunirá la terna arbitral del partido, el ecuatoriano Roddy Zambrano, sus asistentes Christian Lescano y Byron Romero, el cuarto hombre, el uruguayo Esteban Ostojich y los asistentes que estuvieron al mando del videoarbitraje o VAR, el uruguayo Leodán González, su primer asistente, el venezolano Jesús Valenzuela y el segundo, el también charrúa Nicolás Tarán.



En la reunión de manera informal estarán los representantes de la comisión arbitral de la Conmebol, con su presidente, el brasileño Wilson Seneme, el uruguayo Jorge Larrionda, el argentino Héctor Baldassi y el colombiano Óscar Julián Ruíz.



Extraoficialmente se conoció que en la reunión se revisarán las jugadas que causaron polémica en el partido de semifinal, se hablará de las diferentes interpretaciones y el respectivo análisis de las jugadas que fueron criticadas por buena parte del sector de la prensa argentina, pero en ningún momento se tomarán determinaciones al respecto.



El foco estará en los que estuvieron al frente del VAR, al presentarse dos situaciones que el árbitro central debió ser advertido para una revisión, ambas a favor de Argentina en posibles jugadas de penalti.

Muy bien el var!!! Penalti sobre aguero!

El central Zambrano no fue a revisar porque el VAR le dijo que no había falta. Esas determinaciones dejan una mala imagen de su trabajo en la parte disciplinaria, ya que el VAR no operó como debía. El juez no miró el monitor porque no fue avisado y ahí surgieron las críticas al desempeño arbitral. Esas reuniones informales suelen llevarse a cabo para hacer un análisis y tratar de evitar que se repitan los posibles errores que se cometieron.

Las jugadas señaladas

Las jugadas que causaron controversia fueron: la primera es una caída de Sergio 'kun' Agüero mientras construía una pared para llegar al área. "¿Para qué nos dan una charla de una hora y media sobre el VAR si después no lo usan?", declaró el jugador ante los micrófonos tras finalizar el partido.



Pero Agüero no fue el único que explotó con las presuntas decisiones erróneas: el mismo Messi aseguró que "se cansaron de cobrar boludeces y hoy no fueron al VAR" como reseñó el diario Olé.

Penal 2 a Otamendi que tampoco se revisa

Y la segunda es otra acción durante un tiro de esquina en el cual Arthur, volante brasileño del Barcelona, empuja al defensor Nicolás Otamendi.



Nicolás Tagliafico, defensor titular de Argentina durante la Copa América, interrumpió al periodista Marcelo Benedetto, de Fox Sports, cuando este le preguntaba sobre el arbitraje del partido. "Del árbitro no opino, que se encargue la FIFA", afirmó.



El director técnico de la Selección albicleste Lionel Scaloni sostuvo que el árbitro ecuatoriano Zambrano y la terna arbitral condicionaron el partido en favor de Brasil.

El seleccionador se refirió al polémico arbitraje del ecuatoriano Zambrano. “No me gustó el árbitro”, expresó.



“(Nicolás) Tagliafico tenía amarilla desde el principio y el juez de línea (Christian Lescano, el primer asistente) le advertía permanentemente”, contó.



“En la jugada del segundo gol (marcado por Roberto Firmino) se siente un silbato. (Juan) Foyth se para y la maniobra sigue. Es una jugada para invalidar”, remarcó.

“En las jugadas chiquitas, (el árbitro) siempre favoreció al otro lado. No estuvo a la altura de un partido de este calibre”, agregó.



