Colombia, en busca del liderato, recibe a la sorpresiva Catar

Colombia vs Catar, este es el horario y dónde se transmitirá el partido, donde se medirán por la segunda jornada del grupo B en el estadio Morumbí, de Sao Paulo este miercoles a las 4:30 p.m.

El combinado nacional quiere asegurar su clasificación frente al campeón de la Copa de Asia kuego de su victoria por 2-0 frente a Argentina.



El zaguero colombiano Yerry Mina afirmó este lunes que a pesar del triunfo sobre Argentina, Colombia "no ha ganado nada" y por eso necesita empeñarse en el trabajo para superar a Qatar.

"Tratamos de hacer nuestro juego, la idea del 'profe' (el portugués Carlos Queiroz) estaba clara, pero no hemos ganado todavía nada, estamos ahí peleando y esperando lo que se viene", declaró Mina en rueda de prensa.



Mina, que no tuvo una buena temporada en el inglés Everton y busca retomar en esta Copa América el nivel que lo caracterizó en el Mundial de Rusia 2018, aseguró que ahora, frente a Catar, "trabajar en lo defensivo es lo más importante".



"Somos conscientes de lo que venimos haciendo, paso a paso y humildemente. Estoy muy feliz, pero tenemos que trabajar duro. Es muy bueno sentir la confianza del grupo y el que esté en la posición debe hacer lo mismo o mejor. El que entre va a darlo todo por la familia y por el país", dijo Mina.



A su vez, tras su empate 2-2 frente a Paraguay, la selección de Qatar aseguró que nadie tiene en sus cuentas a la selección asiática, pero han logrado dar de qué hablar tras su primer partido en la Copa América.



El español Félix Sánchez, entrenador de Catar, sostuvo que su paso por esta edición -y la que viene de 2020, a la que también fue invitado- del torneo de selecciones más antiguo del mundo les tiene que servir para adquirir experencia de cara a 'su' Mundial.



"Cualquiera de los participantes de aquí podría ser un potencial rival (en el Mundial). Cuanto más bagaje tengamos y cuanta más experiencias tengamos, mejor será", dijo.



Tras el nerviosismo inicial que derivó en 1-0 en contra por un penal el pasado domingo, Catar desplegó un juego fresco, de mucho toque, rápidas recuperaciones de balón, pases en profundidad e internadas desde las bandas.



Los cataríes dejaron pasar tres clarísimas oportunidades de gol en el primer tiempo, y al inicio del segundo tiempo encajaron el segundo gol. Pero no tiraron la toalla. Con una condición física envidiable, se crecieron y lograron el empate en apenas diez minutos. Incluso quedó la sensación de que podía haberle dado perfectamente la vuelta al marcador.



Pese a los dos goles en contra, "el equipo ha demostrado que seguía teniendo fe" y "ha tenido la actitud de querer ir por el partido, lo que es muy positivo para nosotros", dijo Sánchez.

Posibles formaciones

Colombia: David Ospina, Stefan Medina, Yerri Mina, Dávinson Sánchez, Willian Tesillo, Mateus Uribe, Wilmar Barrios, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Roger Martínez y Radamel Falcao.



DT: Carlos Queiroz



Catar: Saad Al Sheeb, Pedor Correia, Bassam Al-Rawi, Tarek Salman, Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi, Assim Madibo, Hassan Al-Haidos, Abdulaziz Hatem, Akram Afif y Almoez Ali.



DT: Félix Sánchez

*Con información de EFE y AFP