La paciencia de Cardona para tener una revancha en la Selección

La gente se pregunta qué pasa con Cardona, que por qué no juega Cardona, que si acaso está lesionado Cardona, y no hay respuestas, solo se sabe que Cardona entrena con normalidad, así se le ve, con el resto de los jugadores de la Selección Colombia. Edwin Cardona no ha tenido minutos en la Copa América, ni uno. Le ha tocado esperar, como tantas otras veces ha esperado para triunfar con la Selección.

El talento de Cardona nunca está en discusión. Sus virtudes saltan a la vista en cada partido que juega. Es un jugador de mucho talento, con una facilidad para conducir la pelota, para filtrar un pase, para meter un balonazo de media distancia. Cardona sabe guiar al equipo, lo ha demostrado antes, pero en la Copa aún no tiene la oportunidad.

Podría ser este domingo el momento, su momento, para quitarse un peso de encima, para decir que por fin disputó algo grande con la Selección. Todo está dado, Colombia está clasificada como primera del grupo y para el partido contra Paraguay podría haber varios cambios y entre ellos, Cardona.



Cardona tiene 26 años. Aún es un futbolista joven, con mucho terreno por delante. Actualmente es jugador del Pachuca de México, donde este año jugó 19 partidos e hizo 6 goles. Llegar a Pachuca fue un segundo aire para él, que ya parecía desgastado en Boca Juniors. Tuvo una campaña tan sobresaliente que Carlos Queiroz le prestó atención, se fijó en su juego, en las posibilidades que le podía ofrecer. Y debió darse cuenta que aunque el talento sobra en Colombia, no es fácil encontrar un jugador de sus características. Entonces, lo citó entre los 40 preseleccionados para la Copa América, y era una de las sorpresas de ese listado, y luego lo confirmó entre los 23 convocados. Se le abría una nueva puerta a Cardona en la Selección, la tiene ahí, abierta, esperando para cruzar.



Cada que a Queiroz le preguntan por Cardona, se explaya en elogios, como tantos otros lo hacen. “Cuando Cardona está dentro del campo es como una persona que ilumina. Da más luz en el camino. El fútbol se torna más claro, se tiene mejor construcción en la ofensiva. Cardona nos va a ayudar en algunos partidos, en algunos momentos. Cuando las cosas están cerradas, puede encender la luz y todo estará más claro en el partido”, dijo antes de la Copa América. Quizá por declaraciones como esas es que sorprendió tanto que contra Catar, cuando el partido estaba tan cerrado y difícil, cuando el 0-0 no se rompía, Cardona no tuviera la oportunidad de entrar a iluminar el camino. Entonces, Carlos Queiroz explicó sus razones: “Consideré meter a Cardona, pero si tú tienes al frente un equipo con tres defensores y tres volantes centrales, no es la mejor opción. Preferí presionar a Catar, buscar las espaldas, rematar desde afuera”, dijo el entrenador.

Nueva oportunidad

Edwin Cardona estaba esperando la oportunidad de volver a la Selección. El 2018 había sido un año tormentoso para él. Primero, porque estaba suspendido por la Fifa ya que en un amistoso de Colombia contra Corea le hizo gestos ofensivos a los jugadores asiáticos. No podía estar en los amistosos de la Selección que dirigía José Pékerman, y eso fue clave en la decisión del DT de dejarlo afuera de los convocados para el Mundial de Rusia, la gran frustración para Cardona, que había tenido una gran eliminatoria, que había anotado goles vitales como uno a Paraguay en el último instante, para dar tres puntos de oro. Pero, además, le anotó a Bolivia y a Perú.



En ese 2018 también se vio envuelto en un escándalo en Argentina, con la denuncia de unas mujeres que decían haber sido víctimas de violencia de género. Un tema que afectó la vida personal y pública del colombiano. “Lo que dicen que pasó fue mentira”, se defendió el jugador. Así que se fue a respirar otro aire, en México, en el Pachuca, y ese fue un renacer en su vida y en su carrera. Así le llegó esta oportunidad.

“El pasado es pasado, pero a uno lo golpea y fue fuerte lo que pasó. Me supe reponer a eso y hoy de nuevo me dan la oportunidad, hay que aprovecharlo otra vez al máximo y demostrar por qué fui convocado”, dijo Cardona cuando llegó a Bogotá para unirse al equipo.



Este domingo, Edwin Cardona espera que este resurgir le permita brillar con la Selección, como ya lo ha hecho. Por ahora, aguarda, paciente, pero en el partido de hoy contra Paraguay esta podría ser su gran oportunidad. Tiene el talento, tiene las ganas, y todo está servido para que al fin él pueda jugar.



PABLO ROMERO

Enviado especial de EL TIEMPO

Salvador, de Bahía

En Twitter: @PabloRomeroET