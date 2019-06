Reinaldo Rueda se quita la presión de favorito y elogia a Colombia

El seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, elogió este jueves a Colombia, su rival en los cuartos de final de la Copa América, y aseguró que ha hecho una fase de grupos "extraordinaria" que le ha permitido ser el único equipo que ha ganado los tres partidos.

"Tiene la madurez y la solidez de un equipo que está logrando expresar lo que ha adquirido estos años, primero con José Pékerman y después de Rusia 2018 con el profesor (Carlos) Queiroz", dijo en rueda de prensa en el estadio Arena Corinthians, en Sao Paulo, donde el viernes se disputará el partido.

El técnico colombiano rechazó el papel de favorito que Queiroz le otorgó a Chile e insistió en que, en su opinión, el máximo aspirante al título es Uruguay.



"Para mí, el favorito es Uruguay y lo vengo sosteniendo desde el Mundial de Rusia. Uruguay fue quinto y el único país suramericano que logró eso", apuntó Rueda.



Rueda reconoció que siente "respeto y admiración" por la selección colombiana, a la que entrenó entre 2004 y 2006, especialmente por algunos jugadores a los que dirigió cuando daban sus primeros pasos con la selección adulta. En ese sentido, consideró que el conocimiento que tiene del combinado colombiano no supone ninguna ventaja porque en el fútbol actual, dijo, ya no existen secretos.



"En el fútbol de hoy en día todos nos conocemos y hay muchas plataformas de información y software de análisis. Cada vez trabajamos menos los entrenadores, los clubes tienen departamentos de inteligencia y para cada partido entregan 20 páginas con la información del rival", explicó.



Si el partido ante Colombia llega al final de los noventa minutos reglamentarios con empate en el marcador, se decidirá directamente con el lanzamiento de penaltis, una situación para la que Chile, señaló el entrenador, está preparado.



El colombiano afirmó que practican los lanzamientos desde los once metros en cada entrenamiento desde que llegó al banco de la Roja a comienzos de 2018. "Es un elemento técnico-táctico de rutina en nuestro entrenamiento y ellos lo disfrutan", subrayó.



EFE