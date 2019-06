Uruguay terminó de primera: venció 1-0 a Chile

Un gol de cabeza de Edinson Cavani en el minuto 82 dio la victoria a Uruguay contra

Chile por 1-0, este lunes en el Estadio Maracaná de Rio, dando el liderato del Grupo C a la Celeste, que se las verá en cuartos de final contra Perú.

"Nos tocó ganar y eso me tiene muy contento (...) Fue un partido muy duro, muy duro", declaró el entrenador uruguayo, Oscar Washington Tabárez. "Fue un partido muy disputado, con pocos espacios. Llegamos un poco más que el rival".

Chile, a la que le valía el empate para ganar la llave y evitar a Colombia en cuartos, finalmente tendrá que enfrentarse al combinado cafetero en Sao Paulo.



"Todos los rivales son difíciles, nosotros Uruguay no tenemos rivales fáciles", señaló el defensa charrúa Diego Godín con respecto a su rival de cuartos de final, la selección inca.



El gol que decidió el duelo llegó tras un centro de Jonathan Rodríguez soberbiamente cabeceado por el 'Matador'.



"Queríamos pasar primeros sin saber lo que viene después, para dejar buena imagen en la serie y seguir con esta actitud", destacó Cavani. "Hacer un gol con esta camiseta es lo más lindo que nos puede pasar (...) no tomo nada como revancha, el fútbol es así pasan los partidos y vienen otros", remarcó.



Los charrúas no se dejaron intimidar por la mayor presencia de hinchas de la Roja en el Maracaná. Durante los primeros minutos, la Celeste dominó el centro del campo, pero los chilenos fueron ganando confianza y advirtieron con tres disparos sin mayor peligro de Alexis Sánchez, Óscar Opazo y Charles Aránguiz.



A partir de ahí, la Roja quiso domar el juego, sobre todo en el centro del campo pese a la ausencia del 'reservado' Arturo Vidal, uno de los 'Cuatro Fantásticos' con que cuenta el DT Reinaldo Rueda para intentar llevar a Chile al tricampeonato.



"Nos faltó finalizar mejor algunas opciones (...) Esperamos que esto nos sirva de lección para los otros partidos", dijo el DT de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda.



Uruguay apretó el acelerador. En el 18, llegó su primer aviso serio: un disparo desde fuera del área del volante Giorgian De Arrascaeta, novedad en el once inicial del maestro Oscar Tabárez. Y en el 21, Suárez se quedó solo en el área tras driblar a Gabriel Arias, el sustituto del mítico Claudio Bravo. Pero el 'Pistolero' se emborrachó de pelota y terminó haciéndose un lío, provocando sólo un córner.



El partido entró entonces en un letargo, y el público empezó a reclamar con pitidos más garra. Suárez tuvo escasa pero mayor presencia que Edinson Cavani, que en los primeros 45 minutos prácticamente no se le vio.



El juego aéreo de los charrúas no fue una amenaza. A su vez, el 'Niño Maravilla' y Eduardo Vargas recibieron poco juego. Los balones largos de los chilenos no terminaban en nada, gracias en buena medida al muro impuesto Diego Godín, que atajó varias veces el peligro, con confianza de veterano.



En el entretiempo, Tabárez cambió al volante Nicolás Lodeiro por Nahitán Nández y pasó a De Arrascaeta a la izquierda. La segunda mitad comenzó con el juego más lento que el que se vio en la primera, y la impaciencia del público fue creciendo.



Esta vez fue Chile la que presionó de entrada. El 'Niño Maravilla' lo intentó desde fuera en el 47, pero el balón salió muy por encima de la portería de Fernando Muslera. También Rueda cambió al defensa Gary Medel por Igor Lichnovsky, pero nada cambió.



En 59, llegó el primer disparo entre los tres palos, obra de De Arrascaeta. En el 68, el defensa salvo a Uruguay de la mejor Josema Giménez sacó de debajo de los tres palos un cabezazo envenenado de Chile.



La entrada, cerca del minuto 75, de un espontáneo, un hincha uruguayo que terminó sus diez segundos de gloria derribado con una zancadilla del defensa chileno Gonzalo Jara, fue un buen presagio y le dio emoción al encuentro. Tras varios intentos de lado y lado, cuando ya se mascaba el empate, apareció el genio de Cavani.



