Chilavert, con duras críticas a Ruggeri en la Copa América

José Luis Chilavert tiene un claro perfil político y es abiertamente antikirchnerista. Tras varios años de labor en Argentina, donde fue varias veces campeón de la mano de Vélez Sarsfield, el exarquero sigue vinculado al país y apoya fuertemente al presidente Mauricio Macri y sigue fiel a su estilo: frentero y provocador.

Esta semana, el exportero paraguayo se cruzó con un excolega con el que compartió plantel: el exdefensor campeón del mundo Óscar Ruggeri. En declaraciones a Fox Sports, el excapitán argentino advirtió que su selección debe ganar el próximo partido contra Paraguay, ya que considera que el equipo del país vecino es “muy inferior” en comparación con el combinado albiceleste.

"Argentina tiene la obligación de salir el miércoles y superar a Paraguay. Superarlo bien. No vamos a cambiar las cosas que vemos, pero los jugadores se están reuniendo bastante. Paraguay es muy inferior a nosotros, sin desmerecer a nadie. El 9 es Cardozo y no lo pueden reemplazar. Si es tan bueno explíquenme cómo le ganaba 2-0 a Qatar y le empataron. El miércoles les vamos a ganar bien; con respeto", destacó Ruggeri.

Paraguay es muy inferior a nosotros, sin desmerecer a nadie. El 9 es Cardozo y no lo pueden reemplazar. Si es tan bueno explíquenme cómo le ganaba 2-0 a Qatar y le empataron FACEBOOK

TWITTER

Chilavert no tomó bien el comentario y salió a responderle con una mezcla de fútbol y política: “Que se puede esperar de una Kukaracha K y que se preocupe por los pocos pendejos que le quedan en la cabeza”, manifestó el exarquero de la selección paraguaya.



En la opinión de Chilavert, Ruggeri es un “cavernario”, “soberbio” y “petulante”, características que supuestamente dejan mal parados a los argentinos en el mundo.

“Con todo respeto, los partidos hay que jugarlos y todos son diferentes. Por esta clase de persona, la Argentina está mal vista”, resaltó el paraguayo.



Argentina tuvo un flojo comienzo en la Copa América y cayó 2 a 0 en su debut contra Colombia. Y este miércoles apenas empató 1-1 con los guaraníes.



Tras el resultado, mucha gente de Paraguay le apuntó una vez más al ‘Cabezón’ Ruggeri. Sin embargo, Víctor Ayala fue por más e incluso le dedicó un extenso posteo al exdeportista y ahora comentarista argentino.

Cabezon la tenes adentro se juega 11vs11 ya no se juega con los nombres espero ayas aprendido la leccion te demostraron catedra de caracter y eso que te salvo el var porque pega en la pierna de piris primero abrazo🇵🇾⚽️ https://t.co/shKPprQgEj — Victorayala16 (@Victorayala88) June 20, 2019

El jugador de Gimnasia de La Plata utilizó su cuenta de Twitter y escribió: "Cabezón la tenés adentro se juega 11vs11 ya no se juega con los nombres espero hayas aprendido la lección, te demostraron cátedra de carácter y eso que te salvó el var porque pega en la pierna de piris primero abrazo".

Ruggeri no se guarda nada

La crítica de Ruggeri a la Selección de su país suele ser filosa. Y esa faceta del campeón del mundo en 1986 no faltó tras el empate 1-1 con Paraguay, especialmente a la hora de marcar la actitud de los jugadores argentinos.



"Somos livianitos, pido por lo menos que se enojen todos. De Paul estaba como enojado, fue el que más buscó y pidió la pelota", afirmó el Cabezón.



Y agregó: "No somos un equipo, no hacemos pie y no llevamos por delante a nadie. Todo lo contrario, nos llevan a por delante a nosotros. Tiran la pelota para adelante, todo mezclado. Es difícil arreglar esto", dijo en la TV Pública, donde es comentarista.



Chilavert, por su parte, aprovechó el resultado para burlarse de la selección Argentina.

DEPORTES