'Confiamos en que James va a llegar a competir bien': Queiroz

El técnico de la Selección Colombia de Fútbol habló de la convocatoria de 40 jugadores y de lo que debe ser la preparación hacia la Copa América 2019.

"Debemos empezar a hablar con todo resperto por aquellos que estamos seleccionados", señalpo Queiroz.



Y agregó: "Hemos hecho un análisis muy largo y profundo y para cumplir las normas de Conmebol presentamos esta lista de 40".



La lista. No es una lista cerrada. El reglamento está claro, tenemos que anunciar 40 pero podemos seleccionar jugadores que no están en los 40. Este es el ejercicio de inclusión. No es una lista de exclusión de jugadores, no estamos excluyendo a nadie

Hay muchos jugadores buenos que tienen con que estar pero el seleccionador tiene que seguir su corazón, dirigir una orquesta para hacer lo mejor dentro del campo





Criterios: Si los criterios fueran tan simples no se necesitaría seleccionador: se pone a alguien que saca las estadística as y llama al que más haya jugado. En los 40 tenemos jugadores de mucha calidad y talento para jugar la Copa América.



Los jugadores. Estos dos jugadores ya han jugado un partido, Morelos su performance y rendimiento quedó un poco abajo de las expectativas que tenía pero tiene mucho talento.



Los arqueros. Hice la observación de otros arqueros acá en Colombia esos porteros con los que trabajamos aquí nos dan muchas garantías. Arboleda sigue trabajando aquí va a tener mucho futuro. He hablado con David (Ospina) y con todos, no solo yo el cuerpo técnico estamos en contacto. Tenemos confianza, Ospina está trabajando niño esta conmigo. Está Vargas, pero también arqueros como Quintana como Chaux, hay que llevarlos.



Jóvenes. Pienso que la lista tiene un buen equilibrio de jugadores con experiencia la y juventud. Hay que estar preparado para hacerlo bien en el presente pero también en el futuro.



Los que llegan. Hay jugadores que ya terminaron. Mina llega hoy, Barrios, Lerma. Van a llegar antes de la decisión final, sin compromiso.



Equipos locales. Hay un plan que ha sido pensado y propuesto a todos los clubes. La estrategia que yo tengo en mi vida es nunca crear conflictos que nos son necesarios, debemos crear alianzas entre todos.



Fechas: Hay un compromiso que desde el 22 o 23 estén en la Selección, pero ahora hay Suramericana. Vamos a tomar la mejor de decisión para todos, pero espero tener a los 23 trabajando conmigo el primero de junio. Hay jugadores que si van a jugar tienen que reposar. Tengo que manejar las decisiones.



James. Tiene un problema pequeño. Tenemos un técnico de la Federación con él. Los acompañamos a diario, lo mismo hicimos con Sánchez, con Mojica, con Cuadrado. Estamos muy confiados en que James va a llegar a competir bien.



Cardona. Pienso que es un jugador que tiene experiencia suficiente para competir en Copa América si llega a lista final. Es diferente a lo que tenemos. Esa es la única referencia que tengo para tomar una decisión.



Comparaciones. No se compara Millonarios con Milán, se compara jugador por jugador en posiciones que necesitamos en el equipo. No me interesa si el jugador es azul blanco o rojo o si está en Colombia o en México. Me importa si me puede ayudar a construir el equipo.



Sánchez y Murillo. La temporada de Sánchez fue intensa. Venía con problemas. De Murillo, pues el mundo no está loco, va al Inter luego al Valencia y al Barcelona. El mundo no está loco , tiene calidad.



FIFA y Conmebol. Con mi experiencia con equipos nacionales todo puede pasar. Yo pienso que lo mejor es no hacer declaraciones de guerra. El programa está hecho, los jugadores están convocados y todos los jugadores se deben presentar. La FIFA tiene un reglamento estatutario, son 14 días antes de la competición. Pero Conmebol ha decidido 3 de junio. Quien paga pato son siempre los seleccionadores nacionales. Crear intereses comunes entre todos y tomar la mejor decisión sin crear conflictos innecesarios.



Innovación. Los otros están mejorando todos los días. Cuando terminaste Brasil l2014 tienes dos opciones: te sientas debajo de una palmera y disfrutas o sigues mejorando. Tienes 250 países que quieren ser mejores que Colombia. Si no nos reinventarnos como selección estamos creando problemas. Cuando Figo está terminando tienes que tener listo a Cristiano Ronaldo, hoy tenemos unas soluciones pero tenemos que construir el futuro, tenemos que arriesgar.



Convocados de rivales. Primero para mí está Colombia, segundo Colmbia y tercero está Colombia. A mí no me preocupa la lista de preseleccionados de Argentina en este momento. Cuando se acerque el partido analizaré la lista de los 23. Tengo un equipo técnico trabajando y puedo asegurar que sabemos como juega cada jugador de Argentina, inclusive como piensa su entrenador.



Calendario. El 30 de mayo anunciamos los 23 seleccionados. Hay situaciones de jugadores de Europa y México que terminaron más temprano: hice un plan de entrenamientos a todos los 40 sin compromiso hasta el día 30. El primero de junio primer entrenamiento en Bogotá. El 6 de junio es el último entrenamiento antes del viaje.



Germán Cano. Pregunta un poco difícil, si llega a ser nacionalizado. Es un buen jugador pero no está en el radar. Un entrenador siempre le gustaría tener a los mejores anotadores.



El equipo. Estoy concentrado en los jugadores que tengo que trabajar. Estoy muy confiado en jugadores como Falcao, Duvan, Bacca, Muriel, tenemos soluciones ahí.



Liga Águila. (Risas) ¿Quieren que gane enemigos en Colombia? Este año pienso que es el año de las remontadas, que gane el mejor y que traiga mucha alegría, eso es lo más importantes, buenos partidos, con mucho imprevisto. El club que tiene que ganar es el club de la gente.



Loaiza y Lucumí. Raúl después de un par de observaciones nos empezó a sorprender por su consistencia y la calidad de su trabajo en San Lonrenzo. Y particularmente hay dos partidos que nos sorprendieron, que salió adelante con mucho criterio y su fútbol de construcción y de apoyo al ataque de San Lorenzo. Es la posición de Raul, pensamos que siendo un jugador joven en el futuro pensamos que pueda ayudar en el futuro de Colombia. Lucumí a parte de su calidad es un defensor central rápido. En el futbol mundial no hay muchos zurdos y los que hay son costosos, como Messi. Como central de 20 años siendo zurdo es un jugador con mucho futuro.



Invitación a apoyar. No es una invitación, es una obligación de los hinchas estar en el Estadio. Va a ser una fiesta entre los jugadores y los aficionados. Vamos a hacer una fiesta. buscando dejar el nombre de Colombia siempre arriba.