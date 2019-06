'El jugador más importante que tenemos es el equipo': Carlos Queiroz

El técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, habló previo al juego amistoso contra Perú, de este domingo en lima a las 4:00 p. m.

Sus declaraciones

El amistoso. "Son importantes los partidos, porque nos muestran la verdad. Son juegos en los que se disputa con el honor".



Los rivales de la Copa. "El cuerpo técnico está trabajando. La concentración está mirando el juego contra Argentina. nada es mejor que nuestra preparación y estamos enfocados en crear una identidad, una mentalidad propia".



Su prioridad en el juego.“En este momento para mí yo pienso que la fuerza de Colombia son los jugadores, pero la fuerza es el equipo estoy centrado en el equipo. El jugador más importante, que tiene jugar bien es el equipo y eso es lo que tengo en mi cabeza porque el talento está y las cualidades físicas de los jugadores están listas. Si el equipo tiene mentalidad, sacrificio y esfuerzo todos van estar en un alto nivel, todos tiene la oportunidad de ser más fuertes. Esa es visión para el equipo nacional”.



El rival. “Perú no es el rival son compañeros que estamos juntos y acordamos trabajar para mejorar. El partidos es para afinar la orquesta y los jugadores para la Copa América”.



El estado físico de Mina.“Con Yerry Mina hemos desarrollado un menú de preparación con mucho cuidado y precisión. Estamos confiados que mañana pueda salir bien y hacer un buen partido. El jugador más importante que tenemos más allá de Mina, James y Falcao, es el equipo.”



Cuellar, Borja y Tesillo. “La Copa es importante para todos nosotros. La experiencia que ha ganado (Gustavo) Cuellar en esa posición (mediocampista) con Flamengo. Nos va aportar algunas cosas dentro del campo y fuera también porque es un jugador completo. Estoy esperando que su contribución sea muy buena para nosotros. (Cristian) Borja ha tenido una temporada muy buena y está listo para entrenar aunque se perdió 4 días de entrenamiento. La orquesta defensiva, que son los ocho violinista tiene mucha versatilidad, unos pueden cantar otros tocar el piano. Eso nos va ayudar porque tenemos soluciones profundas en el equipo como lo son (William) Tesillo y Stefan Medina. Tesillo jugó toda la temporada de lateral y nos puede dar soluciones”.



Objetivos de la Selección.“Nosotros tenemos dos resultados en las manos o ganamos o mejoramos. Los ojos tienen que estar en la clasificación de Catar. Es una tontería perder la ilusión de hacer una buena copa y construir el equipo para un futuro”.



¿Qué le gustó de Colombia en los partidos amistosos?. “La funcionalidad del equipo, la armonía y la seguridad es lo que destacó de los partidos que hemos jugado. Nosotros tenemos momentos lindos fantásticos de fútbol con mucho talento y corazón ahora es el tiempo de poner el carácter y el sacrificio, de todos trabajar para el equipo los 90 minutos. No hay un segundo que podamos comprometer esto. Un segundo o minuto que el equipo se torne disfuncional y eso nos puede llevar a no ganar. La fuerza de Colombia es el equipo, es la única cosa que todos debemos pensar jugar para los otros y cuando jugadores con talento como James, Cuadrado y Falcao, juegan para todos; podemos volar alto”.

Dúvan Zapata y su rol en la Selección. “Es la misma de todos los jugadores, no hay ninguna diferencia. Todos tienen un papel y una función para desarrollar. Todos son iguales, si le preguntas a un maestro de orquesta cuál es la importancia del primer violinista y los demás diría que la misma. En la partitura todo es importante si un detalle falla puede ser que lleguemos al objetivo, pero la mayor parte de las veces no se llega al éxito. No estoy acá para ser un perdedor con cara de alegre, la experiencia que tengo me ha dicho que con equipo funcional las cosas se tornan más cerca y eso se da trabajando porque miro la ilusión que tenemos y el talento, ese e el reto: hacerlos trabajar juntos”.



El once inicial para Argentina. “Esto es un juego de gato y ratón con Argentina porque hemos puesto jugadores diferentes en los partidos amistosos. Las decisiones de ahora están estables pero no puede ser saber cómo le voy a jugar a Argentina. Mañana saldremos en el primer tiempo con una formación con objetivos claros. Hay que manejar los tiempos porque hay jugadores que han jugado mucho, algunos jugarán solo 45 minutos, pero lo importante es que dentro la estrategia vamos a intentar soluciones. Estamos caminando en la dirección cierta".



Edwin Cardona. “Edwin es un perfil de jugador que cuando está dentro del campo es como una persona que ilumina. Nos da más luz en el camino, el fútbol se torna más claro, se tiene mejor construcción en la parte ofensiva. Cardona nos va ayudar en algunos partidos, en algunos momentos, es un jugador que cuando las cosas están cerradas, puede encender la luz y todo está más claro en el partido para tomar las mejores decisiones".



Expectativas sobre el partido de mañana. “Perú es un equipo muy bueno para nosotros trabajar antes de Argentina, los partidos de Perú me dicen que juega y deja jugar. Tendremos que manejar espacio y tiempo para complicarlos, es un equipo que nos va ayudar mucho a mejorar. Ya tengo mis problemas para perder tiempo detalles sobre individualidades de Perú, ahora estoy preocupado por un jugador que duerme conmigo, come conmigo y tiene mi mayor preocupación ese jugador es Colombia.



