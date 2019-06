'James será baja contra Panamá': Carlos Queiroz

Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, habló del presente del equipo, con miras a la Copa América de Brasil, que arrancará el próximo 14 de junio.

James y Mina. El balance es muy positivo. La primera cosa es que lidiamos con las adversidades. Todo el trabajo ha salido bien. Estamos preparados para todas las adversidades de los últimos días como el mal tiempo o impedimentos con jugadores como Mateus Uribe, que tenía una molestia y no va a jugar contra Panamá, por fiebre. Los jugadores hacen un trabajo específico para una competición dura. Contra Panamá será un juego amistoso, no nos jugamos la vida. Nos estamos preparando bien para los juegos importantes. Boja tampoco estará por enfermedad.



Panamá. Vimos el partido contra Brasil, empató 1-1. También contra el País Vasco. Es un equipo organizado, se cierra bien y tiene un contraataque estructurado. Para mí lo más importante es el trabajo que hacemos con el equipo, crear una identidad, mirar los procesos defensivos y de ataque. Lo importante es estar juntos, tener la capacidad de que la fuerza de Colombia sea el equipo. Construimos un equipo eficiente, organizado, con mentalidad ganadora desde el primer minuto.



El equipo. No estarán por diferentes razones Uribe y Borja, Cuéllar está llegando hasta ahora, con 90 minutos en las piernas y no puedo correr riesgos. Dávinson Sánchez le daremos día de reposo. James sigue su programa de preparación y en un par de días estará.



Titulares. Quiero que todos entiendan una cosa, nadie es dueño de la camiseta. Los jugadores tienen la calidad para estar en el equipo y la idea es que todos juguemos un buen fútbol. En el próximo partido tenemos que salir más fuertes, más ganadores, más competitivos.



Idea con la Selección. Hemos visto un equipo sólido, eso quiero, y con los jugadores trabajando para los otros. Es posible mejorar la funcionalidad del equipo. En el partido en Japón comenzamos mal. Contra Panamá trataremos de comenzar bien desde el primer minuto.



Grupo reunido. El grupo tiene ganas, está ilusionado. Envié mensajes a todos de agradecimiento, a los que estaban en la lista de 40, todos son importantes y tendrán la oportunidad de estar aquí. La respuesta ha sido buena, porque están por Colombia. Leí mensajes que me tocaron el corazón y veo una gran responsabilidad.



Defensa de tres. No. Pienso lo contrario, jugar con tres adelante. Contra Panamá saldremos, mínimo, con tres adelante.



Duván Zapata. Hay muchas soluciones que podemos implementar, de acuerdo a los rivales. Hay que mirar las combinaciones que podemos hacer en el ataque con el número de goles de Falcao, Roger Muriel, eso me deja tranquilo.

