'Es tiempo de trabajar, no es tiempo para fiestas': Carlos Queiroz

Carlos Quieroz eligió los 23 jugadores de la Selección Colombia que irán a la Copa América de Brasil 2019. El entrenador portugués le aclaró a los medios de comunicación sus criterios de selección.

Sus declaraciones

Sobre la elección de jugadores. "Cuando nosotros tenemos que decidir los mejores 23 lo tenemos que Hacer con mucho criterio, conciencia, para intentar escoger los mejores que nos van a mostrar, armonía, cohesión para los sueños que tenemos delante de nosotros. Fue una presentación bonita, fueron muchas horas de trabajo que fue codificado por el cuerpo técnico para juntar muchas horas de información".



Expectativa sobre los convocados. "Creemos que con los 23, tenemos jugadores con diferentes características que me permiten tomar diferentes opciones, volantes con diferentes características también delanteros que han anotado un par de goles que nos permiten estar optimistas y con mucha disposición.



Lo que sigue ahora. Ahora es tiempo de trabajar, no es tiempo para fiestas, pienso que una actitud de fiesta y triunfalismo no es responsable. Ahora debemos estar conscientes, juntos, enfocados de que tenemos una tarea muy difícil delante de nosotros y con unos rivales duros. Brasil y Argentina son rivales favoritos. Tenemos la ilusión y ambición de hacerlo bien, intentar hacer bien fútbol.

Jeison Murillo. "Es un jugador que me encanta mucho, hace parte de este equipo, pero no soy yo el que hace los reglamentos. Si fueran 24 jugadores él estaría allí. Tuvo una temporada intempestiva. Sabemos que la próxima temporada tendrá más minutos. Ahora tenemos defensores muy jóvenes, es un futuro fantástico"



Stefan Medina. "Es un jugador que nos puede dar una polivalencia muy buena, jugar de lateral derecho. Me recuerdo un partido de él jugando contra Neymar y me puse a estudiar de él. Ha hecho un campeonato muy bueno en México".



Edwin Cardona. "Pienso que hubo muchas horas de información, las codficicamos, miramos los últimos partidos en los últimos seis años y pienso que Cardona hace muy buena construcción de juego y pienso que no es una gran sorpresa ver un jugador como él. Con él James y Uribe tenemos tres volantes muy diferentes para construir y llegar al campo rival. Es una opción que es justa y necesaria".



Entrenamiento del sábado. "Sí, de acuerdo con el programa que está hecho y acordado, espero a todos los jugadores el sábado a excepción de Cuéllar. Pero deben llegar ese día para preparar el entrenamiento contra Panamá, que es un partido que está integrado con la preparación. Dávinson Sánchez tampoco llegará después por su participación en la Champions League".

Los que tienen partidos. "Hay un acuerdo y un plan que ha sido acordado hace mucho tiempo. De acuerdo con el plan deben llegar el sábado para comenzar la preparación del equipo. Hay estatutos internacionales que hay que respetar. Hablé con el club de Flamengo y por Cuéllar hay que esperar".



Lucumí. "Estamos hablando de un campeón. Ha ganado la Liga, llega con una motivación, confianza y 20 años. Más de 20 partidos como titular solamente en los últimos meses. Se lesionó y comenzó su recuperación y volvió a jugar con mucha calidad. Un central zurdo. Esa posición está expuesta para salir lesionada. No hay que hacer invenciones e innovaciones. Con Zapata tenemos experiencia, los otros dos son jóvenes y con mucha calidad. Y ahora Lucumí tiene mucha calidad para jugar esta Copa América con 20 años. Ha iniciado su carrera como lateral izquierdo y tiene mucha polivalencia".



William Tesillo. En la realidad Tesillo ha estado con nosotros en la última convocatoria y lo usamos de central y lateral. Ha jugado toda la temporada, ha jugado todos los partidos posibles de lateral izquierdo. Llega como un lateral izquierdo con experiencia y nos da un perfil diferente. Con Borja tenemos un jugador con mucha proyección y con Tesillo con un jugador con más experiencia. Por el otro lado tenemos a un jugador como Arias con el que me gusta salir y otro que defiende como Stefan. Tenemos opciones eficientes y balanceadas.



Trabajo. No hay tiempo para experimentar estamos ante una Copa América. Trabajamos y a la hora de decidir por el equipo salimos a pelear.



Inactividad Ospina y James. Creo que preocupar no es la palabra. En el fútbol nunca hay algo perfecto. Esa es la realidad que tenemos. Tengo todos los datos de los jugadores. Están trabajando bien. Yo no soy una persona de preocuparme por las cosas. Si estamos aquí es para mejorar. El trabajo de un entrenador es sacar lo mejor de cada uno de sus futbolistas. Han venido trabajando de una forma progresiva, tenemos tiempo para recuperarnos. Tenemos un entrenador solamente con James en este momento. Él está con muchas ganas para la serie y nosotros contentos con eso.



Argentina. Tengo un plan muy claro, primero terminar con la tontería del triunfalismo, eso conmigo no trabaja. Lo otro es la humildad, que significa estar conscientes de los sacrificios, estar claro de los esfuerzos que tenemos que hacer. Saber que es una realidad que no le ganamos a Argentina en la última etapa. La historia nos enseña y nos hace más fuerte. Porque tenemos campeones que están llegando a la Selección Colombia. Cuando están juntos por qué nos pasa que no le ganamos a Argentina. Mi trabajo es pensar por qué ha pasado. Hay que trabajar con mucha unión y responsabilidad. Debemos enfocarnos en jugar buen fútbol, ver lo bueno de Colombia para pasar por lo malo de Argentina.



