El VAR, ¿sí o no?: Queiroz da su veredicto

El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, dijo este domingo que el VAR "es como un niño al que hay que dejar que aprenda a andar" al evaluar los resultados de las consultas del árbitro durante el partido que sus pupilos ganaron por 1-0 a Paraguay.

"En mi vida de entrenador he confiado en que las ayudas tecnológicas son muy importantes para el fútbol, pero sé que hay conceptos diferentes porque el fútbol también es un juego de opiniones", dijo el entrenador portugués.

En este partido jugado en el estadio Fonte Nova, de Salvador, el VAR hizo que el árbitro peruano Víctor Carrillo anulara un gol a Colombia cuando ya ganaba por 1-0, y en los minutos finales anuló la sanción de un penalti a favor de los cafeteros.



"El VAR es un niño y hay que dejarlo aprender a andar, apoyarlo mucho porque lo que está en juego es la credibilidad del fútbol", agregó Queiroz.



El luso cree que en la Copa América de Brasil al público no le ha gustado el uso del VAR y reveló que este domingo durante el encuentro de Colombia y Paraguay las decisiones tomadas por los árbitros por el uso de la tecnología le causaron confusión.



"Al público no le gusta, cree que no se está usando bien y está confuso; nosotros también lo estuvimos en el banco", apostilló.



Queiroz hizo una excepción al referirse al uso del VAR y reiteró su desacuerdo con las decisiones que fueron tomadas este domingo y con algunas durante la fase de grupos de la Copa. "El VAR ha sido creado para que el fútbol sea más justo y objetivo, y a veces parece que se hace lo contrario. Pienso así y lo digo con cuidado, espero que no me castiguen, hablo de estas cosas con respeto y honestidad".



Con Queiroz al mando, Colombia quedó primera del Grupo B de la Copa América, ganó los tres partidos jugados hasta ahora y en cuartos de final se enfrentará a Chile o a Uruguay.



EFE