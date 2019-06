'Nadie me preocupa en Chile. Me preocupa es Colombia': Queiroz

El director técnico de la selección Colombia se refirió al partido que tendrá con Chile el próximo viernes. Aseguró que Chile es un equipo que tiene mucha historia y tradición de ganar y que durante muchos años lo están haciendo bien. Aquí sus declaraciones durante la conferencia:

Sobre el contrincante: Nadie me preocupa en Chile, lo que me preocupa es que el equipo de Colombia tiene que salir mejorando y creciendo como equipo. Eso es lo más importante. Ellos van a hacer su trabajo y nosotros el nuestro.



Sobre el equipo titular y la suplencia: Yo no tengo dos equipos, tengo un equipo. Es un equipo muy difícil. Todos sabemos la importancia de un partido como este pero hay que salir a disfrutar



Sobre los jugadores: Como hablé en Colombia la selección tiene jugadores con mucho talento e historia y un nombre en el fútbol que habla por ellos. Lo más importante es que la fuerza de Colombia son sus jugadores y la fuerza de los jugadores es el equipo.



Sobre si pondrá a jugar a Camilo Vargas: Hay una diferencia entre si puede y si tiene. Si puede sí, hay que intentar salir con un equipo que puede dar la mejor respuesta y seguro que Camilo está entre ellos.



Sobre las lesiones: Nosotros tenemos una situación muy buena, estoy muy tranquilo porque gracias a Dios a parte de la lesión de Muriel, que ha sido traumática y de la cual no haré comentarios, pero gracias a Dios todos los jugadores están listos para jugar, están bien, recuperados. Estamos en una posición buena porque todos están sin problemas.

Sobre Cuadrado: Juan (Cuadrado) lo está haciendo muy bien, mejor de lo que imaginaba cuando le pedí esta posición. Es un jugador que está trabajando duro por el equipo. Estoy muy contento con él. Todos los jugadores que van estar mañana en la cancha son jugadores con mucha experiencia que están muy bien preparados y habituados a jugar cada tres días y lo saben manejar muy bien. Estamos en la final de temporada y hay que hacer buenas decisiones.



Sobre el partido: Cuando llegas a un cuarto de final todos los partidos son finales anticipadas.



Sobre las decisiones en pleno partido: Chile y Colombia, nosotros, tenemos un minuto adelante para analizar lo que pasa y tomar decisiones. No es posible parar el partido como en una Play Station, los jugadores tiene que tomar decisiones para pelear y ganar el partido.



Sobre los partidos jugados: Yo siempre me concentro en las acciones, las responsabilidades, del equipo y de los jugadores. Por eso los tres partidos más lo tres de preparación me he concentrado en las cosas que podemos mejorar. Por eso mañana hay varias cosas que que quisiera mejorar. Hay que salir un poco más adelante. El equipo que muestre más resistencia mañana es el que va a ganar.



Sobre lo que busca mañana: Es mejor jugar un gran partido de fútbol. Ganar o crecer es la opción que tenemos. Ellos tienen el título que pueden a perder, nosotros nada. Los últimos partidos de Copa América han ganado un montón contra nosotros. Ellos saben que van a encontrar una Colombia con muchas ganas. Nosotros no vamos a hacer las cosa fáciles para ellos.



Sobre la justicia en el fútbol: El día que el fútbol se presente con carácter de justicia termina este juego. Si hay una palabra que no está conectada al diccionario de fútbol es justicia. Hay que vencer e intentar ser lo mejor, con dos tres o cuatro puntos, con los que hayan clasificado hay que jugar. ¿Quién puede hablar de justicia en el fútbol? ¿Cuántas veces es el mejor equipo el que gana? Este es un juego fantástico en el que todo los días el mejor equipo puede perder con el pequeño y al revés, esa es la magia del fútbol.

