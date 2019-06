‘Las cosas que no nos matan, nos hacen más fuertes’: Queiroz

El técnico de Colombia, Carlos Queiroz, fue claro y contundente: "hay que estar muy alerta" con Catar. La Selección jugará mañana su segundo su partido en el grupo B de la Copa América, a las 4:30 p. m. y así palpitó el DT portugués la segunda salida del combinado nacional.

Sus declaraciones

El próximo rival. “Catar lo he visto en los últimos cinco años tiene un avance fantástico. Participaron en múltiples competiciones, en conclusión tiene mucho progreso y desarrollo. En los últimos años estuve cerca de ellos y es un equipo que hay que respetar, los resultados lo demuestran desde la Copa Asia en donde ganaron todos los partidos y contra Paraguay se mostró que el fútbol no son solo nombres, hay que estar muy alerta y preparados para jugar con Catar”.



Los probables cambios en la alineación. “Intentaremos tomar algunas decisiones especificas con adaptaciones al rival que debemos jugar y también considerando que se juega cada 4 días. Tenemos que manejar los tiempos de los jugadores pero para mantener la identidad del equipo no habrá muchos cambios. Tenemos el sueño de hacer 6 partidos en esta Copa, en cada juego el mejor equipo saldrá, ´pero se debe tomar en consideración en la rotaciones para esta frescos en las piernas”.



¿A qué aspira con Colombia? “Lo que quiero cambiar es intentar ser mejor, si llegamos al punto de ser mejor de como jugamos con Argentina estaré contento. Siempre hay que ser mejores”.



Análisis del rival. “Catar es un equipo que hay tener mucha atención porque siempre intentan jugar bien al fútbol. Juegan 5-3-2 o 4-3-3. Tengo presente el partido con Brasil, en el segundo tiempo una vez que quitaron el pie en el acelerador fue penalti para Catar. Esto es un partido de campeonato para nosotros es un ‘Match Point’. Todos nosotros cuando estamos en Sudamérica pensamos que somos más que los otros, pero nos olvidamos que fuera del continente también hay otros equipos y Catar está ahí para demostrar cosas. Nada es fácil en el fútbol, nadie llega de regalo al fútbol, hay que trabajar siempre lo mejor porque si no lo haces los dioses del fútbol te castigan”.



El posible triunfalismo adentro de la Selección. “El exitismo está bien para los hinchas y los medios, de eso se trata que creen una fiesta, pero el trabajo para los jugadores es luchar y sacrificio; trabajar. Alrededor del fútbol es la fiesta, así que no hay problema si tienen triunfalismo o ilusión. Nuestro trabajo es para darle alegrías a los hinchas. Jugar fútbol es una cosa difícil en la ‘Play Station’ es fácil, pero dentro de la cancha es muy difícil".



El trabajo de técnico de Catar. “ (Félix) Sánchez está haciendo un trabajo fenomenal, pero él es la punta del iceberg del trabajo que Catar viene haciendo hace mucho. Ustedes no se imaginan la calidad de los campos de entrenamiento de Catar son mejores que las canchas de Brasil, Francia o Inglaterra. En esta rueda de prensa estoy acá es para hablar de Colombia un 70 por ciento no más de 30 por ciento hablar del rival”.