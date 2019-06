'Para mí todos son titulares, pero solo pueden entrar 11': Queiroz

Carlos Queiroz está listo para su debut en la Copa América, en el que enfrentará a Argentina este sábado. Aún no anuncia la alineación titular, recalcó la importancia del equipo por encima de las individualidades y tiene la esperanza de que el equipo juegue bien. Acá, sus frases en la conferencia de prensa oficial.

La expectativa del partido. "Después de un trabajo corto pero intenso estamos más que listos, estamos con mucho deseo de jugar. Estamos muy entusiasmados porque vamos a jugar con un equipo muy bueno, con jugadores grandísimos como los tiene Argentina, pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores en Colombia. Al final va a ganar el fútbol y los aficionados de Argentina y Colombia van a disfrutar de un gran partido".



Sobre la alineación. "No hay sorpresas, en la alineación no hay sorpresas. Él (el técnico de Argentina) tiene su estilo y yo el mío, todos saben lo que tiene que hacer, vamos a salir con la identidad de Colombia y nada más. Todos son titulares para mí. Es verdad que solo podemos empezar con 11, pero todos tienen estatus de titular en Colombia conmigo, todos tienen una responsabilidad por cumplir".

El panorama. "Pienso que Argentina, Brasil, Uruguay, todos nosotros tenemos muchas cosas para jugar en la competición. Esto es un juego con tres partes, hay que estar concentrados en la clasificación a la segunda ronda. Mañana (sábado) el primer tiempo, después el segundo tiempo y luego el tercero, lo más importante en la fase de grupos es llegar a la segunda ronda. Después, cada partido es una final".



Lo que espera del equipo. "Nosotros como todos siempre miramos al futuro, pero la construcción del presente también es muy importante, pienso que el fútbol es un juego de equipo, en el que la organización tiene que estar ahí para liberar a los jugadores, saber su orden, su disciplina, para que los jugadores puedan jugar más libres, más sueltos, para dar un mejor espectáculo".



¿Stefan Medina o Santiago Arias? "Estamos trabajando para tener un grupo, un equipo con mucha cohesión, muy unidos. No hablé nada específico de Arias o de Stefan, perdón si no me he explicado bien. La calidad del trabajo y la ética que estamos poniendo en la preparación es muy difícil. Tengo 23 jugadores listos para jugar y todos merecen jugar, gracias a Dios las cosas marcharon muy bien. Tengo que agradecer al cuerpo técnico y al cuerpo médico: hace dos semanas la situación era buena para nosotros pero hoy todos los que trabajamos individualmente con pequeños problemas, pero con su trabajo en este momento estamos con 23 jugadores listos para jugar y eso es una cosa muy buena, todos saben qué tienen que hacer mañana, lo más importante es que nadie se va a sentar, todos van a salir de pie, y bien de pie".



Lo que representa enfrentar a Messi, Agüero y Di María. "Representa una responsabilidad para mí y para todos los jugadores. Cada partido oficial o de preparación es un paso adelante para salir siempre mucho mejor. Al final vamos a salir siempre con la cabeza levantada, con honor, con dignidad, para hacer lo mejor para el equipo y para todos los colombianos, con una actitud humilde, de respeto. Respetamos y admiramos mucho el fútbol argentino, pero lo más importante es el respeto por los propios, la confianza de que podemos hacer un gran partido y pelear por la victoria, como seguro los argentinos lo van a hacer. En dos palabras, es salir con humildad y respeto por los aficionados de Colombia. O en una simple palabra: responsabilidad".



Sobre la posición en que ha puesto a Juan Guillermo Cuadrado. "No me gusta nunca hablar de la función o del rol de un jugador u otro. Para mí lo más importante es el rol de todo el equipo, no importa si son los primeros 11 o los que entran después. Un papel de interior, exterior, delantero, hay que saber hacerlo, tener sus funciones y responsabilidades muy claras. Cuando estás en una función que todos sabemos las responsabilidades que tenemos, eso nos hace más fuertes, rápidos consistentes, podemos jugar con más armonía y eficiencia. Estamos trabajando para que cada entrenamiento nos ayude a mejorar".



La dificultad de la Copa. "Sabemos que es una competición que hemos estudiado bien, la competición más antigua de selecciones del mundo, la más difícil, todos estamos de acuerdo en eso. En 45 ediciones de Copa América, 15 Copas para Uruguay, 14 para Argentina, 8 para Brasil, 2 para Paraguay y Perú. Nosotros, con mucha confianza, estamos intentando llegar entre los mejores, también tenemos ese sueño. Todos observamos bien la atmósfera alrededor de Argentina, que se posiciona como uno de los favoritos junto a Brasil, que siempre que jugó en casa ganó la Copa. Son motivaciones para nosotros, las cosas que nos atraen. Queremos estar al lado de los mejores, ahí es cuando nos preparamos bien, todo empieza por hacer un buen fútbol. Lo que me da más placer como entrenador es que el equipo que estoy entrenando va salir a jugar un fútbol muy bueno y así las posibilidades de ganar son mejores para nosotros".



La expectativa de su primera Copa. "Ha sido siempre un sueño para mí entrenar en Suramérica. Con la calidad técnica de los jugadores suramericanos, el fútbol es mágico, con mucha fantasía y creatividad. Es un honor muy grande de estar con la Selección de Colombia. Pero una vez más, llegó el momento de jugar. Empieza el show para nosotros".



¿Prefiere ganar o jugar bien? "Yo no soy muy modesto cuando estoy pidiendo las cosas, pido ganar y pido jugar buen. Con la experiencia que tengo, lo más importante es salir a jugar buen fútbol. Eso nos da más probabilidades de ganar".



