Montero y Vargas, la lucha en el segundo lugar

Camilo Vargas y Álvaro Montero son los dos porteros que hacen fila en la Selección Colombia. No parecen apresurados, saben que David Ospina ya volvió y que es el titular, pero ahí están, esperando. Ya Montero tuvo un espaldarazo del técnico Carlos Queiroz. Lo puso de titular contra Paraguay, en el partido en el que se ausentó David. Una señal que da para pensar en Montero como el arquero que mira el DT para el futuro.

Montero es un arquero aún joven, más joven que David y Camilo, que tienen 30. Él tiene 24. Eso puede jugar a su favor. Tuvo una temporada destacada con el Deportes Tolima. Mostró condiciones para ser tenido en cuenta en la Selección.

No era el más fijo cuando llegó Queiroz, de hecho, no estuvo en su primera convocatoria, entonces el que hacía fila era Iván Arboleda. Pero a Arboleda no le fue bien, por lo que Queiroz buscó alternativas y ahí se fijó en Montero, lo llevó a la Copa América y ya le dio la titularidad cuando Ospina tuvo que ausentarse. Montero respondió.



Pero Montero tiene un problema por resolver, el caso de positivo en un control al dopaje cuyo proceso avanza. Un tema que está pendiente de fallo.



Del otro lado espera Vargas. Ha sido por mucho tiempo el segundo detrás de Ospina. Por eso se pensaba que iba a estar en la titular contra Paraguay. Pero no. Camilo también tuvo una buena temporada con el Cali. Pero su segundo lugar en la grilla de la Selección se vio arrebatado por Montero.



Es que en realidad Vargas, aunque siempre ha estado ahí, no ha atajado partido oficial con la Selección. Ha actuado en seis amistosos. “Nosotros dentro de nuestro grupo de arqueros tenemos un ideal y una idiosincrasia: es que servimos más, no competimos. Independientemente del que sea titular, trabajamos para que sea exitoso. Todos sabemos de las condiciones que tiene David y lo apoyaremos, y así con el que le toque”, dijo Vargas antes de la Copa.



Sin embargo, el relevo en el arco aún no está claro. Durante la preparación previa a la Copa, Queiroz hizo un microciclo en el que observó a otros porteros, a Aldair Quintana (Huila), Éder Chaux (Patriotas) y Diego Novoa (Equidad). Además del propio Arboleda.



