¡Que levante la mano el candidato! Brasil, el favorito para la final

Los silbidos del debut se los llevó el viento de los arranques de Gabriel Jesús y Everton. El abucheo de los aficionados se calmó con los 4 goles, 2 cada uno, de Coutinho y Firmino. Ya no quedan dudas. La afición, la prensa y hasta el mismo rival saben que Brasil parte como candidato para llevarse el título de la Copa América cuando enfrente a Perú –domingo 3 p. m. (hora de Colombia)– en la final del torneo.

Vamos de atrás para adelante. La defensa ha sido uno de los pilares de la campaña de Brasil durante la Copa. El arquero de los 80 millones de euros, Alisson Becker, lleva 450 minutos –5 partidos– sin recibir gol. Cuando tuvo que aparecer, lo hizo con jerarquía en el momento que tenía que darle la confianza a sus compañeros. Atajó el primer penalti en la definición de los cuartos de final contra Paraguay y demostró su clase al sacarle un tiro libre, que iba al ángulo, a Lionel Messi, en las semifinales. Ni siquiera se despeinó.



Los cuatro defensores, parejos y rendidores, tuvieron su punto más alto, y es la figura hasta el momento de Brasil, en el lateral derecho Dani Alves, quien a sus 36 años evidenció por qué la edad es solo un estado mental. Aún sin definir en qué equipo continuará su carrera, demostró que sigue vigente con una efectividad del 90 por ciento en sus pases y 35 duelos ganados. Sus compañeros no desentonaron, Thiago Silva y Marquinhos no bajaron de 7 su promedio de calificación. Mientras que por el costado de la izquierda, primero fue Filipe Luis y después Alex Sandro, también tuvieron un rendimiento parejo.



¡Ojo! Con esta defensa hay que saberle atacar a Brasil con variantes ofensivas, no es ir al ataque sin ideas porque se puede terminar como Messi y Argentina, puros chispazos individuales y nada de colectividad.

Uno que marca y uno que juega: principio del mediocampo. Pero no. Esto en Brasil no es así, sus dos volantes marcan y sus dos volantes juegan. Casemiro, no hay mucho que hablar de él, en la Copa América ha hecho la del partido de barrio: o pasa el balón o pasa el jugador, pero los dos ni de fundas. Tan es así que el mediocampista se perdió el juego de cuartos de final por acumulación de tarjetas amarillas. Arthur no estuvo en el debut del torneo por una molestia, pero desde el segundo partido no soltó la titularidad y fue clave para darle un primer pase claro en la salida al equipo.



Y ahora, los de adelante, los que saben. Ni uno, ni dos, tres fueron los jugadores que empezaron de menos a más. Philippe Coutinho, dos goles; Everton, otras dos anotaciones; Gabriel Jesus, un gol y una asistencia. Un tridente que creció, se afianzó como titular, y que genera vértigo, peligro y, lo más importante, anotaciones. Arriba, desde que el combinado brasilero pisó el suelo de su país, la confianza la recibió Roberto Firmino para ser el 9 de la selección. No podrá tener la potencia de Ronaldo o la definición de Romario, pero Firmino rinde. Lleva dos goles y una asistencia. Anota y genera espacios.

El entrenador

Un lector de un análisis pasado dijo, y con razón: ¿por qué no incluyen al técnico en las calificaciones del juego? Punto valido. Tite, entre las críticas por la convocatoria y el rendimiento, entre el que si se va o se queda, ya está en la final de la Copa. Supo cambiar cuando los jugadores no le rindieron, supo leer un partido complejo como lo fue con Argentina. Ahora se viene la final. ¡Que levante la mano el candidato! ¡Que levante la mano Brasil!