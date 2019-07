Brasil, con la obligación; Perú, sin presión, en la batalla final

Una final siempre tendrá una dosis de suspenso, siempre compromete las emociones, no importa si no se es peruano ni brasileño, el corazón termina inclinado para un lado, se puede escoger, por el que aparentemente es inferior, Perú, o por el que aparentemente es superior, Brasil. Lo que no se puede hacer es dar un veredicto a priori, la historia se escribirá este domingo con un nuevo campeón de la Copa América.

Sin duda la presión recae, con peso de quilates, sobre Brasil. Y no es para menos, es la condición que la historia le ha asignado, es el pentacampeón del mundo, la tierra del jogo bonito –que ya no es tan bonito–, la de Pelé, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Zico... la tierra que pone samba en la gramilla, que en la historia ha desplegado fantasía. Así que esta Brasil de hoy, menos brillante, menos imponente, menos vistosa, carga con el mismo peso, tiene que demostrar que es Brasil, y que es local, porque para Brasil no hay premios de consolación, perder hoy sería invocar una versión moderna del maracanazo.



A pocas horas del partido, los jugadores brasileños quieren hacer entender que el rival no es fácil, que, por el contrario, es muy peligroso, que será una final complicada, que no tendrá nada que ver con el triunfo 5-0 que Brasil obtuvo ante Perú en primera fase. Quieren hacer entender todo eso, pero en el fondo saben que son superiores y que deben demostrarlo sin sorpresas.



“Va a ser una gran final, un juego muy difícil, no podemos pensar que ya ganamos, hay que jugar. Una final no se juega, una final se gana, no importa como sea”, dijo el volante Casemiro, uno de los estandartes del equipo que, como jugador de Real Madrid, sabe de finales.



Quizá era el rival que menos se esperaba Brasil, y los espectadores y la prensa, porque Perú venía por el cuadro de Uruguay, de Colombia, de Chile. Y eso es lo que más llama la atención, que los peruanos enfrentaron a uruguayos y chilenos y los dejaron en el camino, y que cada vez se ven más solventes, más confiados, más optimistas. Brasil no solo enfrenta a la selección peruana, enfrenta a un país que cree en su selección, que es posible, que el escenario es propicio para la épica, para uno de esos triunfos que quedan en los libros y en los recuerdos. Vencer a Brasil en una final y en su casa da para consagrarse de por vida.



“Si quieren llamarlo favorito, llámenlo favorito. Pero para nosotros, dentro del campo, no hay favoritos. No lo pensamos en el campo. Tenemos que hacer nuestro trabajo con humildad, ser agresivos en cancha”, dijo el atacante peruano Paolo Guerrero a la cadena brasileña Sport TV.



El choque es desigual si se comparan nóminas e historia, pero quizá no lo es tanto si se comprende que esto es fútbol, que a este deporte a veces le gusta congraciarse con los débiles y abofetear a los poderosos. Por eso es que los brasileños guardan tanta prudencia.



“Si la selección peruana llegó hasta aquí es porque tiene sus méritos y hay que respetar eso. Ellos eliminaron dos grandes selecciones, Uruguay y Chile. Será duro, ellos se están preparando bien para la gran final. Ellos quieren vencernos como sea, penales, prórroga, y nosotros también queremos vencer, y jugar bien, hacer goles y ser campeones”, declaró el brasileño Casemiro.



Además, Perú tiene sus armas, tiene un arquero que da confianza, Gallese, que fue artífice de la clasificación, y jugadores muy rendidores como Yotún, sorpresivos como Flores, diferentes y letales como Guerrero. Y en el banquillo, un entrenador de mil batallas, Ricardo Gareca, el mentor de este momento peruano. Gareca tiene mucho mérito, porque logró ensamblar un equipo que no tenía muchas esperanzas, que no tuvo una buena primera fase, que no goza de una nómina abundante, y lo llevó a la final, a esta final. “Ojalá podamos hacer un buen papel, porque cuando uno entra en una final, no ve otra opción que ganarla, siempre respetando a la selección que tenemos en frente, que es de gran nivel y contra la que sufrimos una gran derrota”, dijo Gareca luego de la clasificación a la final.



Pero nadie puede olvidar que Brasil es lo que es, una potencia. Si bien ya no tiene las figuras de antaño, ni siquiera a Neymar, sí tiene jugadores de mucha trayectoria, capos del equipo, Alisson, Dani Alves, Casemiro, Thiago Silva... quien juega en la selección Brasil lo hace para ganar, siempre, contra el que sea. Su obligación es ganar y ser campeón, y Perú no tiene obligación, y eso lo hace un rival más peligroso.



PABLO ROMERO

Enviado Especial de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET