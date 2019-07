La gambeta de Everton es la esperanza de Brasil contra Argentina

Saltó de la banca al campo y cambió el ataque de Brasil en una Copa América de defensas cerradas. Everton, el hombre del Gremio, tiene la misión de traspasar las barreras argentinas cuando este martes se enfrenten por un cupo a la final.

Tras la salida de Neymar del equipo por una lesión, la presencia de Cebolinha (Cebollita) ha sido crucial para el equipo dirigido por Tite, al que aún le cuesta la finalización cuando el adversario le ofrece resistencia.

La propia hinchada en las tribunas ya muestra sus preferencias, sobre todo en la Arena do Gremio, el club del atacante. La prensa de Porto Alegre publicó la foto de un niño que vestía la camiseta de Brasil, pero con el nombre de Neymar tachado y reemplazado por el de Everton. El de la camisa 19 se ha convertido en el xodó (querido) del equipo.



“Ahora tienen a Everton, que es una aparición muy buena frente a la ausencia de Neymar. Es un jugador para ser considerado”, dijo el DT de Argentina, Lionel Scaloni, quien tendrá que preparar su defensa para resistir al tridente ofensivo brasileño que completan Gabriel Jesús y Firmino.



A diferencia de sus compañeros ‘europeos’, Everton ha hecho toda su carrera en Brasil. Parece haber sintetizado en su ADN el sabor de aquel juego brasileño de antaño que sus exitosos colegas de clubes extranjeros no poseen, porque emigraron antes de obtenerlo.



El atacante del Gremio se convirtió en el arma de gol de un Brasil que, en sus botines, parece haber recuperado el drible, la gambeta y la samba de vieja escuela a la hora de anotar.



En la trayectoria de la Canarinha en esta copa, en la fase de grupos, Bolivia le ofreció resistencia en el primer tiempo, pero ingresó en la segunda mitad, cambió el ritmo de juego y hasta anotó su primer gol. Ante Venezuela, Tite no alineó con él desde el inicio. La Vinotinto cerró filas y al ataque brasileño le era imposible quebrar la defensa.



Las tribunas pedían su ingreso y el DT lo colocó en los últimos minutos. Nada más entrar consiguió mover el campo y asistir Coutinho en un gol que fue anulado por el VAR.



Contra Perú fue su destape. Hizo lo que quiso por la banda izquierda, desestabilizando al ‘Rayo’ Luis Advíncula, que no llegó a hacer chispazos. Si bien los peruanos salieron en juego kamikaze, el mérito del atacante del Gremio está en que no perdió la ocasión y también marcó.



Cuando Tite pide creatividad y mayor finalización, el jugador de 23 años está allí. Tiene garantizada la multifuncionalidad en el ataque, porque durante el juego cambia de lado con Gabriel Jesús para desestabilizar más.



La situación se volvió a complicar ante Paraguay, que le cerró las entradas y tuvieron que ir a penales, con la derrota de los guaraníes. Ahora Everton deberá afinar puntería y drible cuando choque este martes contra la Argentina de Lionel Messi.

¿Al extranjero?

Cuando se rumorea que, después de esta Copa América, Everton sea contratado en Europa, el presidente de Gremio, Romildo Bolzan, ha dicho que aún no ha recibido propuestas, pero si eso ocurre, hará todo lo posible para no soltarlo hasta fin de año.

Según la prensa deportiva, el Milan había demostrado interés en Cebolinha antes del torneo, pero no se concretó nada.



“Es un tipo que está superpreparado, tiene mucha calidad, esa jugada individual que siempre busca el gol, muy agudo, con seguridad está superpreparado para jugar en cualquier equipo del mundo”, ha dicho su compañero Philippe Coutinho.



“Si es o no mi despedida, siempre traté de honrar la camisa de Gremio. Tengo gratitud por este club. Aún vamos a decidir las cosas. Dije a las personas relacionadas conmigo que si llega alguna propuesta aquí, en la Copa América, que me dejen tranquilo para mantener el foco aquí. Estoy feliz porque puedo retribuir todo lo que apostaron en mí”, dijo Everton.



AFP