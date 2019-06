Bolivia y Perú juegan por mantenerse con vida en la Copa América

La segunda fecha del grupo A se inicia esta tarde con el duelo entre Bolivia y Perú a las 4:30 p. m. en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

Ambas selecciones vienen necesitadas de sumar de a tres puntos. Bolivia perdió en su debut 3-0 frente a Brasil y los peruanos solo sumaron un punto luego de igualar 0-0 con Venezuela.

El defensa y capitán de la selección boliviana, Marvin Bejarano, aseguró que Bolivia tiene posibilidades de salir con un resultado positivo en este encuentro, gracias a que los peruanos no presionan tanto como los brasileños.



“Es un partido importante, y la idea es ganar. Salimos con esa premisa y con la idea de hacer bien las cosas. Perú no presiona tanto como Brasil, y por eso tendremos más espacio para jugar que en el partido contra los brasileños”, afirmó el jugador de The Strongest en una rueda de prensa en el estadio Maracaná.



Perú llega a esta jornada con la necesidad de ganar para mantener vivas sus ilusiones en el certamen.

Perú cuenta con un punto luego de su empate con Venezuela, y una derrota dejaría a los bolivianos automáticamente eliminados del torneo. Bejarano aclaró que no menosprecia la potencialidad ofensiva de Perú ni lo considera un equipo de menor nivel, pero sí diferente a Brasil.



“Es diferente la presión que hace Perú a la de Brasil. Si observas sus últimos partidos, incluso frente a Venezuela, se repliegan. El único que hace una presión alta en este momento es Brasil. Los demás prefieren replegarse y cerrar todos los espacios”, dijo.



Por su parte, los dirigidos por Ricaro Gareca volvieron a entrenarse en Porto Alegre por penúltima vez antes de volar a Río, y lo hicieron pensando en afinar su poder ofensivo.



“El equipo estuvo bien el último partido ofensivamente, pero vamos a tener que crear más chances de gol, ser más fuertes en la zona ofensiva y en la zona media para poder anotar, que es lo que se necesita”, reconoció el delantero peruano André Carrillo, que tuvo pocos minutos de juego contra Venezuela.

Posibles alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe, Diego Bejarano, Luis Haquín, Adrián Jusino, Marvin Bejarano, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Alejandro Chumacero, Raúl Castro, Marcelo Martins



DT: Eduardo Villegas



Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Víctor Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero.



DT: Ricardo Gareca

DEPORTES

*Con información de EFE y AFP